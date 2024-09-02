NASA не пустило в космос астронавтів, щоб урятувати екіпаж аварійного корабля на орбіті (фото)

Замість чотирьох астронавтів на МКС полетять лише двоє, адже потрібні 2 порожніх місця на космічному кораблі для рятувальної місії.

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Місія Crew-9 на Міжнародну космічну станцію (МКС) тепер складається тільки з двох астронавтів замість чотирьох. NASA довелося скоротити екіпаж космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, щоб на ньому було місце для двох астронавтів NASA, які не можуть повернутися додому на кораблі Starliner через технічні проблеми, пише Space.

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Спочатку місія Crew-9 мала вирушити на МКС 18 серпня, але потім дату запуску перенесли на 24 вересня. Зміна дати відбулася через те, що в NASA вирішили використати космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX для повернення з космосу астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс. Вони не можуть повернутися на Землю на кораблі Starliner компанії Boeing через технічні проблеми.

Баррі Вілмор і Суніта Вільямс не можуть повернутися на Землю на кораблі Starliner (на фото) компанії Boeing через технічні проблеми Фото: NASA

Космічний корабель Starliner вирушив у перший випробувальний політ з екіпажем ще 5 червня і зістикувався з МКС наступного дня. Але у корабля виникли проблеми з руховою системою. Кілька місяців NASA намагалося розв'язати проблему, але в підсумку було ухвалено рішення, що цей корабель не зможе безпечно доставити астронавтів з МКС додому. Тому 6 вересня корабель Starliner має відправитися на Землю без екіпажу, а Вілмор і Вільямс залишаться на орбіті приблизно до лютого наступного року.

У них тепер буде два місця на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, щоб повернутися додому, адже NASA виключило з місії Crew-9 астронавтів Зену Кардман і Стефані Вілсон. Кардман мала вперше полетіти в космос, тоді як для Вілсон це мав стати вже четвертий політ. У NASA заявили, що ці астронавти вирушать на МКС наступного разу.

Корабель Crew Dragon полетить на орбіту з астронавтом NASA Ніком Гейгом і росіянином Олександром Горбуновим на борту. Коли їхнє перебування на МКС закінчиться, то вони разом з екіпажем аварійного корабля Starliner повернуться на Землю наступного року.

Корабель Crew Dragon полетить на орбіту з астронавтом NASA Ніком Гейгом (ліворуч) і росіянином Олександром Горбуновим на борту Фото: NASA

Горбунов виконає свій перший політ у космос. Його перебування на борту корабля SpaceX ґрунтується на угоді між NASA і "Роскосмосом", яка передбачає польоти росіян на МКС на американських космічних кораблях, а американців — на російських.

Гейг уже двічі побував у космосі, але перший політ був дуже коротким. У 2018 році він вирушив у космос на борту російського корабля "Союз", але політ перервали через кілька хвилин після запуску через проблеми з ракетою-носієм. Космічний корабель ненадовго досяг космосу, перш ніж повернутися на Землю. Вдруге Гейг також на російському кораблі успішно прилетів на МКС 2019 року, де провів 203 дні.

Варто сказати, що запуск місії Crew-9, який має відбутися 24 вересня, може бути перенесено. Річ у тім, що корабель Crew Dragon з екіпажем на орбіту має вивести ракета-носій Falcon 9 компанії SpacеХ. Але, як уже писав Фокус, наприкінці серпня інша версія цієї багаторазової ракети не змогла нормально приземлитися і загорілася. Зараз триває розслідування цього інциденту.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали знімок близнюка Чумацького Шляху. Спіральна галактика NGC 6744 за розміром більша за нашу галактику, але в іншому дуже схожа на неї.

Нагадуємо, що експерти вважають, що компанія Boeing може не встигнути почати регулярні польоти свого корабля Starliner на орбіту в найближчому майбутньому, як уже писав Фокус.