Аварійний космічний корабель Boeing: Starliner може не почати польоти до знищення МКС

Експерти вважають, NASA просто пощастило, що космічне агентство обрало для створення нових космічних кораблів не одну, а дві компанії.

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Минулими вихідними NASA офіційно оголосило про те, що занадто ризиковано повертати двох своїх астронавтів, які застрягли в космосі, Суніту Вільямс і Баррі Вілмора на Землю на борту аварійного корабля Starliner компанії Boeing. Це рішення стало серйозним ударом для компанії Boeing. Після багатьох років розробки компанія досі не провела жодного успішного випробувального польоту з екіпажем. І може не встигнути почати використовувати цей корабель до того, як буде знищена Міжнародна космічна станція (МКС), пише Futurism.

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Аварійний космічний корабель Starliner

Поки що залишається відкритим питання, чи зможе в майбутньому космічний корабель Starliner безпечно доставляти астронавтів на МКС і повертати їх назад. І чи зможе цей корабель почати повноцінні місії в найближчі роки.

Річ у тім, що перший випробувальний пілотований політ закінчився невдачею і двоє астронавтів NASA залишаться на МКС щонайменше до лютого наступного року, коли їх забере додому космічний корабель Dragon компанії SpaceX. Корабель Starliner має проблеми з руховою системою, а тому NASA відмовилося повертати на його борту астронавтів, які брали участь у першому іспітальному польоті, що відбувся ще на початку червня, і сама місія мала тривати приблизно тиждень.

У 2030 році NASA планує знищити МКС за допомогою спеціального космічного корабля SpaceX, а отже, у компанії Boeing є приблизно 5 років, щоб доопрацювати корабель Starliner. Таким чином він би зміг встигнути почати доправлення астронавтів на МКС, адже для цього його і створювали. Але минуло приблизно 5 років з моменту невдалого безпілотного випробування корабля Starliner.

Ветеран космічної галузі Тодд Гаррісон вважає, що компанії Boeing доведеться боротися з наслідками провалу першої випробувальної місії з екіпажем, щоб досягти головної мети: почати транспортування астронавтів на орбіту.

Наразі проблемний корабель Starliner пристикований до МКС і поки немає точної дати, коли він повернеться на Землю без екіпажу на борту Фото: NASA

Можливе майбутнє Starliner

Водночас Гаррісон вважає, що компанія Boeing може кинути розробку свого космічного корабля Starliner задовго до того, як МКС буде знищено.

За словами експерта, досить імовірно, що компанія Boeing може вирішити перестати проводити подальшу розробку корабля протягом найближчих місяців. На думку Гаррісона, ця програма виділяється як щось, що не вписується в решту бізнесу компанії.

Компанія Boeing уже втратила 1,6 млрд доларів на розробці корабля Starliner. Цю суму варто додати до витрачених понад 4 млрд доларів, які виділило NASA ще 2014 року на розробку корабля.

Тим часом, компанія SpaceX досягла набагато більшого з набагато меншим фінансуванням від NASA. Компанія Ілона Маска не тільки створила працюючий космічний корабель Dragon, але вже кілька років виконує доставку астронавтів на МКС.

Консультантка з космічної галузі Лора Форчик вважає, що NASA просто пощастило, що космічне агентство обрало для розробки нового космічного корабля не одну, а дві компанії 10 років тому.

Наразі проблемний корабель Starliner пристикований до МКС і поки немає точної дати, коли він повернеться на Землю без екіпажу на борту. Передбачається, що це може статися у вересні.

Також незрозуміло, коли Starliner знову полетить у космос і чи полетить він туди взагалі. У компанії Boeing заявили, що зараз основна увага націлена на безпечне повернення їхнього корабля з космосу.

Фокус уже писав про те, що екіпаж Starliner проведе в космосі загалом щонайменше 270 днів, але раніше інші астронавти залишалися на орбіті на триваліші терміни.

Також Фокус писав про те, що вчені шукали інопланетян у більш ніж 1000 галактик і зробили важливе відкриття. Дослідники змогли визначити, якою потужністю повинен володіти передавач сигналів позаземної цивілізації.