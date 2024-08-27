Астронавти Boeing Starliner проведуть у космосі щонайменше 240 днів: але це не новий рекорд

Хоча двоє астронавтів NASA застрягли несподівано для себе на щонайменше 8 місяців на орбіті, але насправді це не найбезперервніше рекордне перебування в космосі.

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Астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс проведуть на борту Міжнародної космічної станції (МКС) щонайменше в 30 разів більше часу, ніж вони збиралися спочатку. Але така тривала місія в космосі насправді не є новим рекордом, пише Live Science.

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Як уже писав Фокус, NASA ухвалило рішення залишити двох астронавтів на борту МКС щонайменше до лютого 2025 року через невпевненість у тому, що космічний корабель Boeing Starliner зможе безпечно їх доставити додому. Нагадуємо, у цього корабля, який на початку червня виконав перший пілотований політ, виникло кілька технічних проблем, які так і не вдалося вирішити. Отже, планована восьмиденна місія в космос для Вілмора і Вільямс перетворилася на щонайменше восьмимісячну.

NASA ухвалило рішення залишити двох астронавтів на борту МКС щонайменше до лютого 2025 року через невпевненість у тому, що космічний корабель Boeing Starliner (на фото) зможе безпечно їх доставити додому Фото: NASA

NASA вирішило повернути на Землю корабель Boeing Starliner без астронавтів, які прибули на ньому на МКС. Передбачається, що корабель повернеться у вересні цього року, а приблизно в лютому 2025 року двох астронавтів забере додому космічний корабель компанії SpaceX.

Астронавти NASA полетіли в космос 5 червня цього року, а це означає, що Вілмор і Вільямс проведуть на орбіті щонайменше 240 днів. Якщо зворотний політ відбудеться в березні 2025 року, то астронавти можуть провести на орбіті приблизно 270 днів.

Може здатися, що 8 місяців у космосі — це дуже довгий термін, але насправді це не новий рекорд для безперервного перебування людини на орбіті. Зазвичай астронавти перебувають на МКС протягом приблизно 6 місяців, але іноді їхнє перебування в космосі може продовжитися з різних причин.

Зазвичай астронавти перебувають на МКС протягом приблизно 6 місяців, але іноді їхнє перебування в космосі може тривати з різних причин Фото: NASA

Які астронавти перебували в космосі найдовше?

Поки що рекордсменом серед американських астронавтів є Френку Рубіо. Він перебував на борту МКС з вересня 2022 року по вересень 2023 року. Якщо точніше, то Рубіо провів у космосі 371 день. Астронавт NASA мав повернутися додому в березні 2023 року, але в грудні 2022 року метеорит врізався в російський космічний корабель "Союз МС-22" і тривалість перебування на орбіті зросла в 2 рази.

Астронавт NASA мав повернутися додому в березні 2023 року, але в грудні 2022 року метеорит врізався в російський космічний корабель "Союз МС-22" і тривалість перебування на орбіті зросла в 2 рази

Річ у тім, що Рубіо, а також російські астронавти Сергій Прокоп'єв і Дмитро Петелін прибули на цьому кораблі на МКС. Особливості різних космічних кораблів не дають змоги змінювати астронавтам транспортний засіб у разі непередбачуваної ситуації. Тільки у вересні 2023 року всіх трьох астронавтів доставив на Землю інший російський космічний корабель — "Союз МС-23".

Хоча Прокоп'єв і Петелін, також як і Рубіо, провели на орбіті 371 день, вони не встановили новий рекорд для російських астронавтів. Насправді всі троє не змогли побити рекорд радянського і російського астронавта Валерія Полякова, який встановив поки що не побитий абсолютний рекорд серед усіх астронавтів у світі. Поляков перебував на борту вже ненаявної спочатку радянської, а потім російської орбітальної станції "Мир" 437 днів, або понад 14 місяців, у період із січня 1994 року до березня 1995 року.

Також можна згадати й інших астронавтів-рекордсменів, які дуже довго перебували в космосі. Наприклад, найдовше серед астронавтів-жінок на МКС перебувала американка Крістіна Кох. З березня 2019 по лютий 2020 року вона провела на орбіті 328 днів. А раніше, з березня 2015 року по березень 2016 року на орбіті протягом 340 днів перебуває американець Скотт Келлі.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, як захистити людей на Марсі від небезпечної сонячної радіаційної бурі. Оскільки космічні агентства і приватні компанії планують відправити людей на Марс, їм доведеться знайти способи пом'якшити небезпеки, пов'язані з високоенергетичним випромінюванням.

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