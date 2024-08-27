Як захистити людей на Марсі від небезпечної сонячної радіаційної бурі: вчені дають відповідь (фото)

Оскільки космічні агентства і приватні компанії планують відправити людей на Марс, їм доведеться знайти способи пом'якшити небезпеки, пов'язані з високоенергетичним випромінюванням.

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Погода на Марсі не є сприятливим фактором для майбутніх відвідувачів Червоної планети. Це суворий і холодний світ. Що ще гірше, астронавти на Марсі будуть більше схильні до небезпечного впливу космічної радіації, ніж жителі Землі, пише Space.

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На Марсі немає захисного магнітного поля і планета має занадто розріджену атмосферу. Тому на Марс проникає високоенергетичне випромінювання у вигляді протонів, іонів, нейтронів і гамма-променів. Плюс, Сонце під час спалахів викидає сонячні енергетичні частинки, які потрапляють на Марс.

Вчені з NASA зараз працюють над стратегіями для експедицій на Марс, щоб астронавти могли впоратися з сонячними радіаційними бурями на планеті, викликаними спалахами випромінювання Сонця.

Вчені з NASA зараз працюють над стратегіями для експедицій на Марс, щоб астронавти могли впоратися з сонячними радіаційними бурями на планеті, спричиненими спалахами випромінювання Сонця. Фото: space.com

Учені вважають, що через затримки зв'язку між Землею і Марсом астронавти повинні мати інструменти, які зможуть попередити їх про сонячну бурю, що насувається. За словами Джини ДіБраччіо з NASA, зараз триває активне розроблення таких інструментів.

Дослідження, спрямовані на розв'язання проблем, пов'язаних із радіацією на Марсі, стали особливо актуальними після того, що сталося на Червоній планеті в травні цього року.

Сильний сонячний спалах викинув рентгенівські та гамма-промені, які досягли Марса, а подальший корональний викид маси викинув заряджені сонячні частинки, які також потрапили на Червону планету. У результаті виникла потужна сонячна радіаційна буря. Радіаційний удар по поверхні Марса був найбільшим з усіх, які за останні 12 років фіксував детектор оцінки радіації, встановлений на марсоході Curiosity.

Дон Хасслер з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері, США, пояснює, що радіаційне середовище на поверхні Марса складається переважно з космічного випромінювання та його вторинних частинок, які утворюються під час їхньої взаємодії з атмосферою або ґрунтом планети. Крім того, спонтанні сонячні енергетичні частинки, викинуті Сонцем, можуть домінувати в радіаційному полі Марса протягом кількох годин і навіть кількох днів. За словами вченого, захист майбутніх астронавтів від впливу цієї радіації залишається одним із основних завдань під час дослідження Марса.

Сонячна радіаційна буря на Марсі Фото: NASA

Джеймс Фейворс із NASA каже, що з погляду прогнозування і моделювання космічної погоди в реальному часі на Марсі є прогалини в даних. Вони викликані прогалинами в спостереженнях, які потрібні для створення моделей. За словами вченого, для майбутніх пілотованих місій на Марс необхідно створити потрібні умови для спостереження та прогнозування космічної погоди.

Як уже писав Фокус, секрет радіації Юпітера і його супутників NASA допомогли розкрити космічні "світлячки". Вчені вперше створили карту радіаційного середовища навколо Юпітера за допомогою космічного апарату "Юнона".