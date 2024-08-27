Как защитить людей на Марсе от опасной солнечной радиационной бури: ученые дают ответ (фото)

Поскольку космические агентства и частные компании планируют отправить людей на Марс, им придется найти способы смягчить опасности, связанные с высокоэнергетическим излучением.

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Погода на Марсе не является благоприятным фактором для будущих посетителей Красной планеты. Это суровый и холодный мир. Что еще хуже, астронавты на Марсе будут больше подвержены опасному влиянию космической радиации, чем жители Земли, пишет Space.

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На Марсе нет защитного магнитного поля, и планета имеет слишком разреженную атмосферу. Поэтому на Марс проникает высокоэнергетическое излучение в виде протонов, ионов, нейтронов и гамма-лучей. Плюс Солнце во время вспышек выбрасывает солнечные энергетические частицы, которые попадают на Марс.

Ученые из NASA сейчас работают над стратегиями для экспедиций на Марс, чтобы астронавты могли справиться с солнечными радиационными бурями на планете, вызванными вспышками излучения Солнца.

Ученые из NASA сейчас работают над стратегиями для экспедиций на Марс, чтобы астронавты могли справится с солнечными радиационными бурями на планете, вызванными вспышками излучения Солнца Фото: space.com

Ученые считают, что из-за задержек связи между Землей и Марсом астронавты должны иметь инструменты, которые смогут предупредить их о надвигающейся солнечной буре. По словам Джины ДиБраччио из NASA, сейчас идет активная разработка таких инструментов.

Исследования, направленные на решение проблем, связанных с радиацией на Марсе, стали особенно актуальными после того, что произошло на Красной планете в мае этого года.

Сильная солнечная вспышка выбросила рентгеновские и гамма-лучи, которые достигли Марса, а последующий корональный выброс массы выбросил заряженные солнечные частицы, которые также попади на Красную планету. В результате возникла мощная солнечная радиационная буря. Радиационный удар по поверхности Марса был самым большим из всех, которые за последние 12 лет фиксировал детектор оценки радиации, установленный на марсоходе Curiosity.

Дон Хасслер из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, США, объясняет, что радиационная среда на поверхности Марса состоит в основном из космического излучения и его вторичных частиц, которые образуются при их взаимодействии с атмосферой или почвой планеты. Кроме того, спонтанные солнечные энергетические частицы, выброшенные Солнцем, могут доминировать в радиационном поле Марса в течение нескольких часов и даже нескольких дней. По словам ученого, защита будущих астронавтов от воздействия этой радиации остается одной из основных задач при исследовании Марса.

Солнечная радиационная буря на Марсе Фото: NASA

Джеймс Фейворс из NASA говорит, что с точки зрения прогнозирования и моделирования космической погоды в реальном времени на Марсе существуют пробелы в данных. Они вызваны пробелами в наблюдениях, которые нужны для создания моделей. По словам ученого, для будущих пилотируемых миссий на Марс необходимо создать нужные условия для наблюдения и прогнозирования космической погоды.

Как уже писал Фокус, секрет радиации Юпитера и его спутников NASA помогли раскрыть космические "светлячки". Ученые впервые создали карту радиационной среды вокруг Юпитера с помощью космического аппарата "Юнона".