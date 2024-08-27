Секрет радиации Юпитера и его спутников NASA помогли раскрыть космические "светлячки" (фото)

Ученые впервые создали карту радиационной среды вокруг Юпитера с помощью космического аппарата "Юнона".

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Радиационная среда Юпитера является одной из самых интенсивных в Солнечной системе. Это мощная радиация в первую очередь обусловлена сильным магнитным полем Юпитера, которое примерно в 20 000 раз сильнее земного. Радиационные пояса вокруг Юпитера заполнены высокоэнергетическими частицами, такими как электроны, протоны и ионы, которые захватываются магнитным полем планеты. Ученые рассчитали интенсивность высокоэнергетических частиц вблизи орбиты Европы и изучили, как радиационная среда формируется меньшими спутниками вблизи колец Юпитера. Этот метод открыл новые возможности для понимания одной из самых враждебных сред Солнечной системы, пишет Space.

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Первую в истории трехмерную карту радиации Юпитера и его спутников ученые NASA создали с помощью камер космического аппарата "Юнона". По словам ученых, они создали первую подробную карту радиации системы Юпитера, которая позволяет лучше понять, как работает радиационная среда газового гиганта.

Радиационная среда Юпитера является одной из самых интенсивных в Солнечной системе Фото: NASA

Для создания карты использовались камеры приборов ASC и SRU, которые изначально не были созданы для измерения радиации, но их оптимизация позволила это сделать. Камера ASC помогает определять ориентацию космического аппарата благодаря снимкам звезд. Она также помогает в исследовании магнитного поля Юпитера, отслеживая, сколько высокоэнергетических частиц из магнитосферы планеты воздействуют на зонд NASA.

Когда эти частицы взаимодействуют с ASC, они оставляют после себя характерную полосу света, похожую на след светлячка, и ее можно использовать для определения количества радиации, через которую пролетает зонд. Прибор запрограммирован на подсчет количества этих "светлячков", что дает точный расчет количества радиации.

Радиационные пояса вокруг Юпитера заполнены высокоэнергетическими частицами, такими как электроны, протоны и ионы, которые захватываются магнитным полем планеты Фото: space.com

Камера SRU также помогает определить ориентацию космического аппарата "Юнона" в пространстве. Данные, собранные обеими камерами, дополняют друг друга, что позволило ученым охарактеризовать радиационную среду на разных энергетических уровнях.

Ученые неожиданно обнаружили поток высокоэнергетических частиц вблизи одного из спутников Юпитера, Европы. На это распределение влияют как вращение планеты, так и движение электронов из магнитосферы Юпитера, которые с большой скоростью проносятся вокруг планеты из-за ее вращения.

Поскольку Европа вращается вокруг газового гиганта, эти электроны движутся быстрее, обгоняя спутник сзади и накапливаясь на его задней стороне. Но ученые обнаружили, что электроны с самой высокой энергией ведут себя по-разному. Они дрейфуют "назад" относительно остальной части магнитосферного потока, почти как если бы они плыли против течения. В результате они сталкиваются с ведущей стороной Европы, обращенной в направлении движения спутника.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Также ученые выяснили, что небольшие спутники Юпитера, которые вращаются возле колец планеты, также взаимодействуют с радиационной средой газового гиганта, как и Европа. В частности, когда космический аппарат пролетает вдоль линий магнитного поля, которые соединяются с этими спутниками или плотной пылью вокруг колец, уровни радиации, обнаруженные значительно уменьшаются. Это говорит о том, что данные спутники или пылевые структуры влияют на окружающую радиацию.

Как уже писал Фокус, самое древнее твердое вещество на Земле прибыло из космоса и оно помогает в изучении звезд. Космическая пыль, известная как досолнечные зерна, появилась раньше Солнечной системы и содержит информацию об умерших миллиарды лет назад звездах.

Напоминаем, что для изучения Юпитера и его спутников в прошлом году отправился зонд JUICE, но он летит к планете не по прямой, а использует гравитацию других планет, чтобы сократить время полета. Во время облета Земли и Луны зонд сделал подробные изображения кратеров на спутнике наше й планеты и облаков на Земле, как уже писал Фокус.