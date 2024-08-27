Самое древнее твердое вещество на Земле прибыло из космоса: оно помогает в изучении звезд (фото)

Космическая пыль, известная как досолнечные зерна, появилась раньше Солнечной системы и содержит информацию об умерших миллиарды лет назад звездах.

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Досолнечные зерна имеют важное значение для астрофизиков, ведь они появились еще до образования нашего Солнца и были выброшены умирающими звездами. На Земле были обнаружены досолнечные зерна, возраст которых составляет более 5 млрд лет и самое старое твердое вещество на планете, пишет Space.

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В космосе существуют молекулярные облака, состоящие из газа и пыли, которые были выброшены умирающими звездами. Именно из такого облака примерно 4,6 млрд лет назад образовалось Солнце и Солнечная система. Но большинство частиц пыли были уничтожены во время формирования Солнечной системы.

Темные области на этом изображении туманности Киля — это молекулярные облака Фото: NASA

В то же время небольшое количество частиц пыли сохранилось в первичных или примитивных метеоритах. Эти частицы пыли называются досолнечными зернами, ведь они возникли раньше Солнца.

На cнимке ниже показано изображение досолнечного зерна размером несколько микрометров или одной миллионной метра. Данное досолнечное зерно представляет собой карбид кремния и его обнаружили внутри Мурчисонского метеорита, который упал в Австралии в 1969 году. Считается, что досолнечные зерна в метеорите имеет возраст более 5 млрд лет, а потому это самое древнее твердое вещество, обнаруженное на нашей планете.

На cнимке показано изображение досолнечного зерна размером несколько микрометров или одной миллионной метра. Данное досолнечное зерно представляет собой карбид кремния и его обнаружили внутри Мурчисонского метеорита Фото: space.com

Ученые изучили свойство данного досолнечного зерна, чтобы определить его происхождение. У углерода есть два стабильных изотопа, которые немного отличаются: углерод-12 и углерод-13. Соотношение между этими изотопами почти не меняется в результате процессов, которые происходят в Солнечной системе, таких как испарение и конденсация. Но процессы нуклеосинтеза в звездах приводят к тому, что соотношение изотопов углерода варьируются от 1 до более чем 200 000.

Если бы это досолнечное зерно возникло в Солнечной системе, тогда соотношение изотопов углерода в нем было бы на уровне 89. Но анализ показал, что соотношение составляет 55,1, а это говорит, что данное вещество произошло в другой звезде.

Ученые пришли к выводу, что досолнечное зерно образовалось в звезде, когда она находилась на последнем этапе своей эволюции под названием асимптотическая ветвь гигантов. То есть звезда заканчивала свою жизнь и более 5 млрд лет назад выбрасывала частицы пыли в космос.

Досолнечные зерна, подобные показанному на снимке, помогают ученым понять процесс нуклеосинтеза в звездах, а также то, как со временем в галактике меняется содержание химических элементов и их изотопов.

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