Историю Млечного Пути придется переписать: в галактике найдены морщины

Астрономы выяснили, когда произошел последнее масштабное столкновение нашей галактики. Результаты оказались неожиданными.

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Новые данные космического телескопа Gaia показали, что последнее крупное столкновения Млечной Пути случилось не менее 3 млрд лет назад. Ранее полагалось, что последний такой катаклизм произошел не менее 8-11 млрд лет назад, пишет ScitechDaily.

Профессор астрономии из Политехнического института Ренсселера Хайди Джо Ньюберг со своей командой сделали шокирующее открытие об истории нашей галактики. Такое открытие стало возможным благодаря данным, которые собрал европейский космический телескоп Gaia.

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Телескоп занимается картографированием более миллиарда звезд по всему Млечному Пути и за его пределам, отслеживая движение светил, их температуру, состав и светимость. Известный астрофизик Ньюберг, а также эксперт по Млечному Пути Том Донлон сосредоточились на так называемых "морщинах" в нашей галактике, которые появляются в результате столкновений с другими галактиками.

"У людей появляются морщины с возрастом, но наша работа показала, что для Млечного Пути верно обратное. Это своего рода космический Бенджамин Баттон, у которого разглаживаются морщины со временем. Изучив то, как такие морщины рассеиваются со временем, мы можем проследить, кода Млечный Путь пережил свою последнюю крупную катастрофу. Оказалось, что это произошло на миллиарды лет позже, чем мы предполагали", — говорил ведущий автор исследования Донлон.

Сравнив наблюдения с результатами симуляции, команда выяснила, что последнее масштабное столкновение Млечного Пути с другой галактикой произошло намного позже.

"Для того, чтобы морщины звезд были такими четкими, как их показывают данные Gaia, они должны были присоединиться к нам не менее 3 млрд лет назад", — подчеркивают исследователи.

По их словам, новые морщины звезд образуются каждый раз, когда звезды колеблются вперед и назад через центр Млечного Пути. Если бы эти звезды присоединились к Млечному Пути около 8 млрд лет назад, таких морщин было бы настолько много, что астрономы не смогли бы видеть их как отдельные объекты.

Ученые также полагают, что столкновение привело к появлению большого количества звезд с необычными орбитами. Ранее такое столкновение датировалось 8-11 млрд лет назад, это слияние назвали Gaia-Sausage-Enceladus (GSE).

Результаты же нового исследования указывают, что эти звезды появились в результате частичного слияния с карликовой галактикой-спутником Млечного Пути Дева I.

Напомним, ученые рассказали, в каком спиральном рукаве Млечного Пути и как далеко от центра мы живем. Солнечная система расположена между двумя основными рукавами нашей галактики.