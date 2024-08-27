Історію Чумацького Шляху доведеться переписати: у галактиці знайдено зморшки

Астрономи з'ясували, коли відбулося останнє масштабне зіткнення нашої галактики. Результати виявилися несподіваними.

Related video

Нові дані космічного телескопа Gaia показали, що останнє велике зіткнення Чумацького Шляху сталося щонайменше 3 млрд років тому. Раніше вважалося, що останній такий катаклізм стався щонайменше 8-11 млрд років тому, пише ScitechDaily.

Професор астрономії з Політехнічного інституту Ренсселера Гайді Джо Ньюберг зі своєю командою зробили шокуюче відкриття про історію нашої галактики. Таке відкриття стало можливим завдяки даним, які зібрав європейський космічний телескоп Gaia.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Телескоп займається картографуванням понад мільярда зірок по всьому Чумацькому Шляху і за його межами, відстежуючи рух світил, їхню температуру, склад і світність. Відомий астрофізик Ньюберг, а також експерт з Чумацького Шляху Том Донлон зосередилися на так званих "зморшках" у нашій галактиці, що з'являються внаслідок зіткнень з іншими галактиками.

"У людей з'являються зморшки з віком, але наша робота показала, що для Чумацького Шляху вірно зворотне. Це свого роду космічний Бенджамін Баттон, у якого розгладжуються зморшки з часом. Вивчивши те, як такі зморшки розсіюються з часом, ми можемо простежити, коли Чумацький Шлях пережив свою останню велику катастрофу. Виявилося, що це сталося на мільярди років пізніше, ніж ми припускали", — говорив провідний автор дослідження Донлон.

Порівнявши спостереження з результатами симуляції, команда з'ясувала, що останнє масштабне зіткнення Чумацького Шляху з іншою галактикою відбулося набагато пізніше.

"Для того, щоб зморшки зірок були такими чіткими, як їх показують дані Gaia, вони повинні були приєднатися до нас щонайменше 3 млрд років тому", — підкреслюють дослідники.

За їхніми словами, нові зморшки зірок утворюються щоразу, коли зірки коливаються вперед і назад через центр Чумацького Шляху. Якби ці зірки приєдналися до Чумацького Шляху близько 8 млрд років тому, таких зморшків було б настільки багато, що астрономи не змогли б бачити їх як окремі об'єкти.

Вчені також вважають, що зіткнення призвело до появи великої кількості зірок з незвичайними орбітами. Раніше таке зіткнення датувалося 8-11 млрд років тому, це злиття назвали Gaia-Sausage-Enceladus (GSE).

Результати ж нового дослідження вказують, що ці зірки з'явилися внаслідок часткового злиття з карликовою галактикою-супутником Чумацького Шляху Діва I.

Нагадаємо, вчені розповіли, в якому спіральному рукаві Чумацького Шляху і як далеко від центру ми живемо. Сонячна система розташована між двома основними рукавами нашої галактики.