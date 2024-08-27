Найдавніша тверда речовина на Землі прибула з космосу: вона допомагає у вивченні зірок (фото)

Космічний пил, відомий як досонячні зерна, з'явився раніше за Сонячну систему і містить інформацію про померлі мільярди років тому зірки.

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Досонячні зерна мають важливе значення для астрофізиків, адже вони з'явилися ще до утворення нашого Сонця і були викинуті зірками, що вмирали. На Землі було виявлено досонячні зерна, вік яких становить понад 5 млрд років і є найстарішою твердою речовиною на планеті, пише Space.

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У космосі існують молекулярні хмари, що складаються з газу і пилу, які були викинуті зірками, що вмирали. Саме з такої хмари приблизно 4,6 млрд років тому утворилося Сонце і Сонячна система. Але більшість частинок пилу було знищено під час формування Сонячної системи.

Темні області на цьому зображенні туманності Кіля — це молекулярні хмари Фото: NASA

Водночас невелика кількість частинок пилу збереглася в первинних або примітивних метеоритах. Ці частинки пилу називаються досонячними зернами, адже вони виникли раніше за Сонце.

На знімку нижче показано зображення досонячного зерна розміром кілька мікрометрів або однієї мільйонної метра. Це досонячне зерно являє собою карбід кремнію і його виявили всередині Мурчисонського метеорита, який впав в Австралії в 1969 році. Вважається, що досонячне зерно в метеориті має вік понад 5 млрд років, а тому це найдавніша тверда речовина, виявлена на нашій планеті.

На знімку показано зображення досонячного зерна розміром кілька мікрометрів або однієї мільйонної метра. Це досонячне зерно являє собою карбід кремнію і його виявили всередині Мурчисонського метеорита Фото: space.com

Вчені вивчили властивість цього досонячного зерна, щоб визначити його походження. У вуглецю є два стабільних ізотопи, які трохи відрізняються: вуглець-12 і вуглець-13. Співвідношення між цими ізотопами майже не змінюється внаслідок процесів, які відбуваються в Сонячній системі, як-от випаровування і конденсація. Але процеси нуклеосинтезу в зірках призводять до того, що співвідношення ізотопів вуглецю варіюються від 1 до більш ніж 200 000.

Якби це досонячне зерно виникло в Сонячній системі, тоді співвідношення ізотопів вуглецю в ньому було б на рівні 89. Але аналіз показав, що співвідношення становить 55,1, а це свідчить про те, що ця речовина виникла в іншій зірці.

Учені дійшли висновку, що досонячне зерно утворилося в зірці, коли вона перебувала на останньому етапі своєї еволюції під назвою асимптотична гілка гігантів. Тобто зірка закінчувала своє життя і понад 5 млрд років тому викидала частинки пилу в космос.

Досонячні зерна, подібні до показаного на знімку, допомагають вченим зрозуміти процес нуклеосинтезу в зірках, а також те, як із часом у галактиці змінюється вміст хімічних елементів та їхніх ізотопів.

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