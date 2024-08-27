Видно кратери і хмари: зонд ЄКА надіслав нові знімки Місяця і Землі у високій роздільній здатності (фото)

Апарат JUICE виконав важливий маневр у космосі на шляху до Юпітера, але перед цим йому потрібно облетіти Венеру.

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Поки зонд Європейського космічного агентства (ЄКА) JUICE здійснював близький обліт Місяця і Землі, його камера з високою роздільною здатністю зробила знімки кратерів на нашому супутнику і хмар на нашій планеті. Цей проліт дозволив апарату змінити траєкторію руху, щоб потім облетіти Венеру і нарешті досягти Юпітера через кілька років, пише Space.

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Для того, щоб дістатися до Юпітера та його супутників зонду JUICE потрібно виконати кілька гравітаційних маневрів у внутрішній частині Сонячної системи. Зокрема він уже виконав 20 і 21 серпня обльоти Місяця і Землі і зараз прямує до Венери, щоб облетіти її наступного року. Гравітація цих об'єктів допоможе космічному апарату набрати достатню швидкість, щоб вилетіти з внутрішньої частини Сонячної системи з мінімальним споживанням пального і прилетіти до Юпітера у 2031 році.

Як уже писав Фокус, апарат JUICE вже надсилав знімки Місяця із Землі з космосу, зроблені навігаційними камерами. Але тепер ЄКА опублікувало перші зображення цих об'єктів у високій роздільній здатності, зроблені за допомогою наукової камери JANUS.

Ця камера буде використовуватися для вивчення чотирьох головних супутників Юпітера: Іо, Європи, Ганімеда і Каллісто. Близький проліт повз Землю і Місяць став важливим випробуванням можливостей JANUS.

Поверхня Місяця Фото: ESA

Ця камера призначена для створення докладних карт поверхні Європи, Ганімеда і Каллісто, а поверхня Місяця не надто відрізняється. Іо не входить до цього списку почасти тому, що це вулканічний супутник, а не крижаний океанічний світ. Також Іо розташований дуже близько до Юпітера, тому зонд ЄКА спостерігатиме за ним здалеку.

Поверхня Місяця Фото: ESA

Коли JUICE вийде на орбіту навколо Ганімеда у 2033 році, камера JANUS зможе зробити зображення поверхні супутника з найвищою роздільною здатністю з усіх, які коли-небудь були отримані в системі Юпітера. До речі, це буде перший раз в історії, коли космічний апарат вийде на орбіту навколо супутника іншої планети. Ганімед є найбільшим супутником Сонячної системи і з діаметром 5268 км він більший за планету Меркурій.

Хмари над Філіппінами Фото: ESA

Водночас атмосфера Землі стала відповідним випробувальним полігоном для здатності камери JANUS отримувати зображення хмар. Зонд JUICE проводитиме також дослідження атмосфери Юпітера і зможе побачити її особливості в найвищій роздільній здатності.

Хмари над Гаваями Фото: ESA

Вчені експериментували з різними налаштуваннями камери JANUS і тривалістю експозиції, і провели ретельне випробування її можливостей.

Поверхня Місяця Фото: ESA

Тепер JUICE летить до Венери, і після того, як зонд здійснить гравітаційний маневр навколо цієї планети, він повернеться назад до Землі, щоб облетіти її ще 2 рази, і тільки після цього отримає необхідне прискорення, щоб дістатися Юпітера і його супутників через 7 років.

Як уже писав Фокус, астрономи вирахували нове значення швидкості розширення космосу і вважають, що ніякої кризи в космології немає. Ця криза викликана тим, що існують протиріччя у визначенні постійної Габбла, що може вказувати на неспроможність стандартної космологічної моделі.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили аномалії на Великому адронному колайдері. Результати експерименту відрізнялися від очікуваних відповідно до Стандартної моделі фізики елементарних частинок.