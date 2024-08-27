Видны кратеры и облака: зонд ЕКА прислал новые снимки Луны и Земли в высоком разрешении (фото)

Аппарат JUICE выполнил важный маневр в космосе на пути к Юпитеру, но перед этим ему нужно облететь Венеру.

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Пока зонд Европейского космического агентства (ЕКА) JUICE совершал близкий облет Луны и Земли, его камера с высоким разрешением сделала снимки кратеров на нашем спутнике и облаков на нашей планете. Этот пролет позволил аппарату изменить траекторию движения, чтобы затем облететь Венеру и наконец достичь Юпитера через несколько лет, пишет Space.

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Для того, чтобы добраться к Юпитеру и его спутникам зонду JUICE нужно выполнить несколько гравитационных маневров во внутренней части Солнечной системы. В частности он уже выполнил 20 и 21 августа облеты Луны и Земли и сейчас направляется к Венере, чтобы облететь ее в следующем году. Гравитация этих объектов поможет космическому аппарату набрать достаточную скорость, чтобы вылететь из внутренней части Солнечной системы с минимальным потреблением топлива и прилететь к Юпитеру в 2031 году.

Как уже писал Фокус, аппарат JUICE уже присылал снимки Луны из Земли из космоса, сделанные навигационными камерами. Но теперь ЕКА опубликовало первые изображения этих объектов в высоком разрешении, сделанные с помощью научной камеры JANUS.

Эта камера будет использоваться для изучения четырех главных спутников Юпитера: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто. Близкий пролет мимо Земли и Луны стал важным испытанием возможностей JANUS.

Поверхность Луны Фото: ESA

Эта камера предназначена для создания подробных карт поверхности Европы, Ганимеда и Каллисто, а поверхность Луны не слишком отличается. Ио не входит в этот список отчасти потому, что это вулканический спутник, а не ледяной океанический мир. Также Ио находится очень близко к Юпитеру, поэтому зонд ЕКА будет наблюдать за ним издалека.

Поверхность Луны Фото: ESA

Когда JUICE выйдет на орбиту вокруг Ганимеда в 2033 году, камера JANUS сможет сделать изображения поверхности спутника с самым высоким разрешением из всех, которые когда-либо были получены в системе Юпитера. Кстати, это будет первый раз в истории, когда космический аппарат выйдет на орбиту вокруг спутника другой планеты. Ганимед является крупнейшим спутником Солнечной системы и с диаметром 5268 км он больше планеты Меркурий.

Облака над Филиппинами Фото: ESA

В то же время атмосфера Земли стала подходящим испытательным полигоном для способности камеры JANUS получать изображения облаков. Зонд JUICE будет проводить также исследование атмосферы Юпитера и сможет увидеть ее особенности в самом высоком разрешении.

Облака над Гавайями Фото: ESA

Ученые экспериментировали с различными настройками камеры JANUS и длительностью экспозиции, и провели тщательное испытание ее возможностей.

Поверхность Луны Фото: ESA

Теперь JUICE летит к Венере и после того, как зонд совершит гравитационный маневр вокруг этой планеты он вернется обратно к Земле, чтобы облететь ее еще 2 раза и только после этого получит необходимое ускорение, чтобы добраться к Юпитеру и его спутникам через 7 лет.

Как уже писал Фокус, астрономы вычислили новое значение скорости расширения космоса и считают, что никакого кризиса в космологии нет. Этот кризис вызван тем, что существуют противоречия в определении постоянной Хаббла, что может указывать на несостоятельность стандартной космологической модели.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили аномалии на Большом адронном коллайдере. Результаты эксперимента отличались от ожидаемых в соответствии со Стандартной моделью физики элементарных частиц.