Застрягли на орбіті майже на рік: NASA вирішило, як повернути астронавтів МКС на Землю (фото)

Астронавти Суніта Вільямс і Баррі Вілмор уже перебувають на орбіті довше, ніж очікувалося, і пробудуть там ще багато місяців.

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У суботу, 24 серпня, NASA оголосило про своє остаточне рішення щодо подальшої долі проблемного космічного корабля Starliner компанії Boeing і двох своїх астронавтів. Суніта Вільямс і Баррі Вілмор замість того, щоб повернутися на Землю з МКС за 8 днів, уже перебувають на орбіті майже 3 місяці і повернуться не раніше лютого 2025 року, пише The Washington Post.

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Довгоочікуване рішення NASA є сильним ударом по репутації компанії Boeing, яка стверджувала, що космічний корабель Starliner є безпечним транспортним засобом для доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Коли корабель Starliner наблизився до космічної станції 6 червня, п'ять із 28 двигунів космічного корабля, використовуваних для орієнтації транспортного засобу, раптово перестали працювати. Зрештою чотири з них вдалося відновити. Космічний корабель також постраждав від серії невеликих витоків гелію в руховій системі.

Кілька місяців інженери Boeing і NASA намагалися з'ясувати причину поломки і були знайдені деякі ймовірні пояснення. Але в NASA заявили, що немає жодної впевненості в тому, що корабель Starliner зможе безпечно повернути двох астронавтів на Землю у вересні цього року.

Кілька місяців інженери Boeing і NASA намагалися з'ясувати причину поломки і були знайдені деякі ймовірні пояснення. Але в NASA заявили, що немає жодної впевненості в тому, що корабель Starliner зможе безпечно повернути двох астронавтів на Землю у вересні цього року. Фото: NASA

Було вирішено, що Starliner повернеться на Землю без екіпажу, а Суніта Вільямс і Баррі Вілмор залишаться на борту МКС до лютого 2025 року. При цьому вирішено, що астронавтів забере з орбіти космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX.

Для компанії Boeing рішення використовувати космічний корабель її прямого конкурента є ще одним ударом, що може завадити використовувати Starliner для постійних польотів у космос. Тепер майбутнє корабля Starliner є невизначеним з огляду на те, що багато років розробок супроводжувалися технічними проблемами та перевитратою коштів.

І все ж у NASA висловили сподівання, що компанія Boeing зможе внести необхідні зміни до свого корабля, щоб він став повноцінним транспортним засобом для польотів на МКС поряд із Crew Dragon компанії SpaceX.

І все ж у NASA висловили сподівання, що компанія Boeing зможе внести необхідні зміни до свого корабля Starliner (на фото), щоб він став повноцінним транспортним засобом для польотів на МКС поряд із Crew Dragon компанії SpaceX. Фото: NASA

У 2014 році NASA вперше уклало контракти на розробку космічних кораблів, здатних доставляти астронавтів на МКС, з Boeing і SpaceX. Найцікавіше, що деякі посадові особи NASA наполягали на тому, що контракт потрібно укласти тільки з компанією Boeing.

Але компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, вже 2020 року здійснила перший пілотований політ на орбітальну станцію, використовуючи свій новий корабель. Компанія Boeing змогла відправити в перший пілотований політ на МКС корабля Starliner тільки на початку липня 2024 року.

Було вирішено, що Starliner повернеться на Землю без екіпажу, а Суніта Вільямс і Баррі Вілмор залишаться на борту МКС до лютого 2025 року. При цьому вирішено, що астронавтів забере з орбіти космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX (на фото) Фото: SpaceX

За інформацією, озвученою представниками NASA, у вересні цього року на борту корабля Crew Dragon на МКС вирушать тільки два астронавти, замість чотирьох. Корабель повернеться на Землю в лютому 2025 року не тільки зі своїм екіпажем, а й із Вільмс і Вілмором, які проведуть на той час на орбіті вже 8 місяців.

Як уже писав Фокус, 14 серпня в NASA заявили, що ще проводять консультації щодо того, яким чином їхні астронавти повернуться додому. Ідея з поверненням на кораблі SpaceX вже тоді була, але тепер вона стала реальністю.

Нагадуємо, що повернути корабель Starliner з орбіти разом з екіпажем NASA планувало спочатку 18, а потім 22 червня і затримка була пов'язана з продовженням розслідування причин аварії на кораблі, як уже писав Фокус.