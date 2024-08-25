Застрягли на орбіті майже на рік: NASA вирішило, як повернути астронавтів МКС на Землю (фото)
Астронавти Суніта Вільямс і Баррі Вілмор уже перебувають на орбіті довше, ніж очікувалося, і пробудуть там ще багато місяців.
У суботу, 24 серпня, NASA оголосило про своє остаточне рішення щодо подальшої долі проблемного космічного корабля Starliner компанії Boeing і двох своїх астронавтів. Суніта Вільямс і Баррі Вілмор замість того, щоб повернутися на Землю з МКС за 8 днів, уже перебувають на орбіті майже 3 місяці і повернуться не раніше лютого 2025 року, пише The Washington Post.
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Довгоочікуване рішення NASA є сильним ударом по репутації компанії Boeing, яка стверджувала, що космічний корабель Starliner є безпечним транспортним засобом для доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).
Коли корабель Starliner наблизився до космічної станції 6 червня, п'ять із 28 двигунів космічного корабля, використовуваних для орієнтації транспортного засобу, раптово перестали працювати. Зрештою чотири з них вдалося відновити. Космічний корабель також постраждав від серії невеликих витоків гелію в руховій системі.
Кілька місяців інженери Boeing і NASA намагалися з'ясувати причину поломки і були знайдені деякі ймовірні пояснення. Але в NASA заявили, що немає жодної впевненості в тому, що корабель Starliner зможе безпечно повернути двох астронавтів на Землю у вересні цього року.
Було вирішено, що Starliner повернеться на Землю без екіпажу, а Суніта Вільямс і Баррі Вілмор залишаться на борту МКС до лютого 2025 року. При цьому вирішено, що астронавтів забере з орбіти космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX.
Для компанії Boeing рішення використовувати космічний корабель її прямого конкурента є ще одним ударом, що може завадити використовувати Starliner для постійних польотів у космос. Тепер майбутнє корабля Starliner є невизначеним з огляду на те, що багато років розробок супроводжувалися технічними проблемами та перевитратою коштів.
І все ж у NASA висловили сподівання, що компанія Boeing зможе внести необхідні зміни до свого корабля, щоб він став повноцінним транспортним засобом для польотів на МКС поряд із Crew Dragon компанії SpaceX.
У 2014 році NASA вперше уклало контракти на розробку космічних кораблів, здатних доставляти астронавтів на МКС, з Boeing і SpaceX. Найцікавіше, що деякі посадові особи NASA наполягали на тому, що контракт потрібно укласти тільки з компанією Boeing.
Але компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, вже 2020 року здійснила перший пілотований політ на орбітальну станцію, використовуючи свій новий корабель. Компанія Boeing змогла відправити в перший пілотований політ на МКС корабля Starliner тільки на початку липня 2024 року.
За інформацією, озвученою представниками NASA, у вересні цього року на борту корабля Crew Dragon на МКС вирушать тільки два астронавти, замість чотирьох. Корабель повернеться на Землю в лютому 2025 року не тільки зі своїм екіпажем, а й із Вільмс і Вілмором, які проведуть на той час на орбіті вже 8 місяців.
Як уже писав Фокус, 14 серпня в NASA заявили, що ще проводять консультації щодо того, яким чином їхні астронавти повернуться додому. Ідея з поверненням на кораблі SpaceX вже тоді була, але тепер вона стала реальністю.
Нагадуємо, що повернути корабель Starliner з орбіти разом з екіпажем NASA планувало спочатку 18, а потім 22 червня і затримка була пов'язана з продовженням розслідування причин аварії на кораблі, як уже писав Фокус.