Застряли на орбите почти на год: NASA решило, как вернуть астронавтов МКС на Землю (фото)

Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор уже находятся на орбите дольше, чем ожидалось, и пробудут там еще много месяцев.

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В субботу, 24 августа, NASA объявило о своем окончательном решении относительно дальнейшей судьбы проблемного космического корабля Starliner компании Boeing и двух своих астронавтов. Сунита Уильямс и Барри Уилмор вместо того, чтобы вернуться на Землю с МКС через 8 дней уже находятся на орбите почти 3 месяца и вернуться не раньше февраля 2025 года, пишет The Washington Post.

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Долгожданное решение NASA является сильным ударом по репутации компании Boeing, которая утверждала, что космический корабль Starliner является безопасным транспортным средством для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Когда корабль Starliner приблизился к космической станции 6 июня, пять из 28 двигателей космического корабля, используемых для ориентации транспортного средства, внезапно перестали работать. В конечном итоге четыре из них удалось восстановить. Космический корабль также пострадал от серии небольших утечек гелия в двигательной системе.

Несколько месяцев инженеры Boeing и NASA пытались выяснить причину поломки и были найдены некоторые вероятные объяснения. Но в NASA заявили, что нет никакой уверенности в том, что корабль Starliner сможет безопасно вернуть двух астронавтов на Землю в сентябре этого года.

Несколько месяцев инженеры Boeing и NASA пытались выяснить причину поломки и были найдены некоторые вероятные объяснения. Но в NASA заявили, что нет никакой уверенности в том, что корабль Starliner сможет безопасно вернуть двух астронавтов на Землю в сентябре этого года Фото: NASA

Было решено, что Starliner вернется на Землю без экипажа, а Сунита Уильямс и Барри Уилмор останутся на борту МКС до февраля 2025 года. При этом решено, что астронавтов заберет с орбиты космический корабль Crew Dragon компании SpaceX.

Для компании Boeing решение использовать космический корабль ее прямого конкурента является еще одним ударом, который может помешать использовать Starliner для постоянных полетов в космос. Теперь будущее корабля Starliner является неопределенным, учитывая то, что многие годы разработок сопровождались техническими проблемами и перерасходом средств.

И все же в NASA выразили надежду, что компания Boeing сможет внести необходимые изменения в свой корабль, чтобы он стал полноценным транспортным средством для полетов на МКС наряду с Crew Dragon компании SpaceX.

И все же в NASA выразили надежду, что компания Boeing сможет внести необходимые изменения в свой корабль Starliner (на фото), чтобы он стал полноценным транспортным средством для полетов на МКС наряду с Crew Dragon компании SpaceX Фото: NASA

В 2014 году NASA впервые заключило контракты на разработку космических кораблей, способных доставлять астронавтов на МКС с Boeing и SpaceX. Самое интересное, что некоторые должностные лица NASA настаивали на том, что контракт нужно заключить только с компанией Boeing.

Но компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, уже в 2020 году совершила первый пилотируемый полет на орбитальную станцию, используя свой новый корабль. Компания Boeing смогла отправить в первый пилотируемый полет на МКС корабля Starliner только в начале июля 2024 года.

Было решено, что Starliner вернется на Землю без экипажа, а Сунита Уильямс и Барри Уилмор останутся на борту МКС до февраля 2025 года. При этом решено, что астронавтов заберет с орбиты космический корабль Crew Dragon компании SpaceX (на фото) Фото: SpaceX

По информации, озвученной представителями NASA, в сентябре этого года на борту корабля Crew Dragon на МКС отправятся только два астронавта, вместо четырех. Корабль вернется на Землю в феврале 2025 года не только со своим экипажем, но и с Уильмс и Уилмором, которые проведут к тому времени на орбите уже 8 месяцев.

Как уже писал Фокус, 14 августа в NASA заявили, что еще проводят консультации относительно того, каким образом их астронавты вернутся домой. Идея с возвращением на корабле SpaceX уже тогда была, но теперь она стала реальностью.

Напоминаем, что вернуть корабль Starliner с орбиты вместе с экипажем NASA планировало сначала 18, а затем 22 июня и задержка была связана с продолжением расследования причин аварии на корабле, как уже писал Фокус.