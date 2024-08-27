Астронавты Boeing Starliner проведут в космосе не менее 240 дней: но это не новый рекорд

Хотя двое астронавтов NASA застряли неожиданно для себя на минимум 8 месяцев на орбите, но на самом деле это не самое непрерывное рекордное пребывание в космосе.

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Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс проведут на борту Международной космической станции (МКС) как минимум в 30 раз больше времени, чем они собирались изначально. Но такая длительная миссия в космосе на самом деле не является новым рекордом, пишет Live Science.

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Как уже писал Фокус, NASA приняло решение оставить двух астронавтов на борту МКС минимум до февраля 2025 года из-за неуверенности в том, что космический корабль Boeing Starliner сможет безопасно их доставить домой. Напоминаем, у этого корабля, который в начале июне выполнил первый пилотируемый полет возникло несколько технических проблем, их так и не удалось решить. Таким образом планируемая восьмидневная миссия в космос для Уилмора и Уильямс превратилась в как минимум восьмимесячную.

NASA приняло решение оставить двух астронавтов на борту МКС минимум до февраля 2025 года из-за неуверенности в том, что космический корабль Boeing Starliner (на фото) сможет безопасно их доставить домой Фото: NASA

NASA решило вернуть на Землю корабль Boeing Starliner без астронавтов, которые прибыли на нем на МКС. Предполагается, что корабль вернется в сентябре этого года, а примерно в феврале 2025 года двух астронавтов заберет домой космический корабль компании SpaceX.

Астронавты NASA полетели в космос 5 июня этого года, а это значит, что Уилмор и Уильямс проведут на орбите как минимум 240 дней. Если обратный полет состоится в марте 2025 года, то астронавты могут провести на орбите примерно 270 дней.

Может показаться, что 8 месяцев в космосе — это очень долгий срок, но на самом деле это не новый рекорд для непрерывного пребывания человека на орбите. Обычно астронавты находятся на МКС в течение примерно 6 месяцев, но иногда их пребывание в космосе может продолжиться по разным причинам.

Обычно астронавты находятся на МКС в течение примерно 6 месяцев, но иногда их пребывание в космосе может продолжиться по разным причинам Фото: NASA

Какие астронавты находились в космосе дольше всех?

Пока что рекордсменом среди американских астронавтов является Фрэнку Рубио. Он находился на борту МКС с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года. Если точнее, то Рубио провел в космосе 371 день. Астронавт NASA должен был вернуться домой в марте 2023 года, но в декабре 2022 года метеорит врезался в российский космический корабль "Союз МС-22" и длительность пребывания на орбите выросла в 2 раза.

Астронавт NASA должен был вернуться домой в марте 2023 года, но в декабре 2022 года метеорит врезался в российский космический корабль "Союз МС-22" и длительность пребывания на орбите выросла в 2 раза

Дело в том, что Рубио, а также российские астронавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин прибыли на этом корабле на МКС. Особенности разных космических кораблей не позволяют менять астронавтам транспортное средство в случае непредвиденной ситуации. Только в сентябре 2023 года всех трех астронавтов доставил на Землю другой российский космический корабль — "Союз МС-23".

Хотя Прокопьев и Петелин, также как и Рубио, провели на орбите 371 день, они не установили новый рекорд для российских астронавтов. На самом деле все трое не смогли побить рекорд советского и российского астронавта Валерия Полякова, который установил пока не побитый абсолютный рекорд среди всех астронавтов в мире. Поляков находился на борту уже несуществующей сначала советской, а затем российской орбитальной станции "Мир" 437 дней или более 14 месяцев в период с января 1994 года по март 1995 года.

Также можно вспомнить и других астронавтов-рекордсменов, которые очень долго находились в космосе. Например, дольше всех среди астронавтов женщин на МКС находилась американка Кристина Кох. С марта 2019 по февраль 2020 года она провела на орбите 328 дней. А раньше, с марта 2015 года по март 2016 года на орбите в течение 340 дней находится американец Скотт Келли.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, как защитить людей на Марсе от опасной солнечной радиационной бури. Поскольку космические агентства и частные компании планируют отправить людей на Марс, им придется найти способы смягчить опасности, связанные с высокоэнергетическим излучением.

Также Фокус писал о том, что во время экспериментов на Большом адронном коллайдере физики обнаружили намеки на существование новых бозонов. Ученые считают, что Стандартную модель физики элементарных частиц нужно расширять и скорее всего в ближайшем будущем будут обнаружено новые, неизвестные частицы.