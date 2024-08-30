Учені шукали інопланетян у понад 1 000 галактик і зробили важливе відкриття

Дослідники змогли визначити, яку потужність повинен мати передавач сигналів позаземної цивілізації.

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Учені провели новий пошук сигналів інопланетян у 1 317 галактиках і змогли обмежити кількість потенційних цивілізацій, які намагаються вступити в контакт. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Нові частоти пошуку інопланетян

Автори дослідження використовували радіотелескоп Murchison Widefield Array в Австралії, щоб провести сканування 1 317 галактик на предмет виявлення позаземних радіосигналів. Якщо зазвичай пошуки проводяться на частоті випромінювання водню 1 420 МГц, то тепер учені проводили пошук на нижчих частотах від 80 до 300 МГц. Знаючи відстані до галактик, вчені змогли накласти обмеження на потужність будь-яких передавачів потенційних інопланетян.

Хоча початковий пошук не дав результатів і інопланетного сигналу виявлено не було, вчені з'ясували, що виявити його можна, якщо позаземні цивілізації використовують передавач потужністю 7x10 у 22 ступені Вт на частоті 100 МГц. Вчені вважають, що обмеження на потужність і частоту передавача стали кроком вперед у пошуках розумного позаземного життя.

Багато десятиліть вчені шукали позаземні цивілізації тільки в нашій галактиці Чумацький Шлях, але за останні роки пошук був значно розширений. Наприклад, у 2015 році вчені вивчили за допомогою космічного телескопа WISE 100 000 галактик у пошуках цивілізацій, які могли б побудувати сфери Дайсона навколо своїх зірок. Нічого виявлено не було. У 2023 році вчені припустили, що в радіусі 3 млрд світлових років від нас може існувати не більше ніж одна позаземна цивілізація, яка може надсилати сигнали, за допомогою передавача потужністю більше ніж 7,7 x 10 в 26 ступені Вт у Чумацький Шлях.

Того ж року вчені провели дослідження, щоб обмежити максимальну потужність передавача, сигнал якого можна виявити, і дійшли до значення від 10 у 23 ступені Вт до 10 у 26 ступені Вт. Щоб передавач мав таку потужність, позаземним цивілізаціям довелося б використовувати енергію зірки або, можливо, навіть кількох зірок.

учені провели дослідження, щоб обмежити максимальну потужність передавача, сигнал якого можна виявити, і дійшли до значення від 10 у 23 ступені Вт до 10 у 26 ступені Вт. Щоб передавач мав таку потужність, позаземним цивілізаціям довелося б використовувати енергію зірки або, можливо, навіть кількох зірок Фото: Live Science

Типи позаземних цивілізацій

Нагадуємо, що ще в 1960-х роках радянський астроном Микола Кардашев створив шкалу класифікації позаземних цивілізацій, засновану на тому, скільки енергії вони можуть використовувати у своїх цілях.

Цивілізація типу 1 може використовувати всю енергію, доступну на одній планеті, і це приблизно 10 у 16 ступені Вт. Цивілізація типу 2 може використовувати енергію цілої зірки або приблизно 10 у 26 ступені Вт. А цивілізація типу 3 може використовувати енергію кожної зірки у своїй галактиці, що становить приблизно 10 у 36 ступені Вт.

Те, що вчені досі не виявили технологічно розвинену інопланетну цивілізацію, не обов'язково означає, що їх не існує. Учені вважають, що просто спостереження ще недостатньо повні. За оцінками, у спостережуваному Всесвіті налічується до 2 трлн галактик, а науковці досліджували лише малу їхню частину і лише протягом короткого періоду часу.

Чому немає сигналів від інопланетян?

Можливо, передавачі інопланетян були вимкнені для економії енергії, коли проводився пошук. Або, можливо, вони були спрямовані в бік інших галактик. Можливо, цивілізації типу 2 і 3 зустрічаються рідко. Це означає, що ми не побачимо передавачів із такою потужністю, тож, за словами вчених, передавачі там можуть бути, але їхня потужність не дає змоги їх виявити. Також учені вважають, що, можливо, потрібно шукати інопланетян не на низьких частотах, а на більш високих.

Фокус уже писав про те, що автори іншого дослідження розповіли, чому ми так і не виявили позаземні цивілізації. Передбачається, що для цього є кілька причин.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили передбачене кілька десятиліть тому особливе електричне поле на Землі. Саме це поле відповідає за те, що частинки атмосфери відлітають швидко в космос у полярних регіонах.