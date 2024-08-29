Чому атмосфера Землі відлітає в космос: ракета NASA вперше виявила невідоме явище

Учені вперше виявили на Землі амбіполярне електричне поле.

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Дослідники з NASA вперше знайшли на нашій планеті електричне поле, яке має таке ж фундаментальне значення для Землі, як гравітаційне і магнітне поле. Вважалося, що амбіполярне електричне поле може існувати, і воно пояснює чому атмосфера Землі так швидко відлітає в космос над Північним і Південним полюсами. Тепер ракета NASA під назвою Endurance підтвердила, що таке електричне поле існує. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, пише Sky at Night Magazine.

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Ще в 60-х роках минулого століття космічні апарати, які пролітають над полюсами Землі, виявили, що частинки з атмосфери планети швидко відлітають у космос. Вчені назвали це явище полярним вітром і намагалися пояснити механізм його створення.

Відомо, що деякі частинки з атмосфери відлітають у космос, оскільки сонячне світло нагріває ці частинки і змушує відлітати. Але спостереження за полярним вітром показали, що багато частинок у ньому холодні, але, тим не менш, вони швидко відлітають у космос. Вчені припустили, що має існувати невідоме електричне поле.

Науковці припустили, що це електричне поле має починатися на висоті приблизно 250 км, оскільки саме там атоми в атмосфері розпадаються на негативно заряджені електрони та позитивно заряджені іони. Кілька років тому вчені з NASA почали створення приладу, який міг би виявити амбіполярне електричне поле.

Дослідники встановили цей прилад на спеціальну ракету під назвою Endurance, яка була запущена в атмосферу з острова Шпіцберген за кілька сотень кілометрів від Північного полюса. Ракета пролетіла крізь полярний вітер і провела необхідні вимірювання.

Дослідники встановили цей прилад на спеціальну ракету під назвою Endurance, яка була запущена в атмосферу з острова Шпіцберген за кілька сотень кілометрів від Північного полюса. Ракета пролетіла крізь полярний вітер і провела необхідні вимірювання Фото: NASA

Ракета NASA досягла висоти 768 км і через 19 хвилин польоту приводнилася в Гренландському морі. Дані про полярний вітер були зібрані на висоті 518 км, і вчені виявили зміну електричного потенціалу на 0,55 вольт. Хоча це не дуже велика зміна, вона допомогла пояснити полярний вітер.

За словами вчених, найпоширеніший тип частинок у полярному вітрі, іони водню, піддаються впливу сили, що походить від електричного поля, яка в 10,6 разів сильніша за гравітацію Землі. Тобто цього достатньо, щоб частинки атмосфери подолали гравітацію нашої планети і полетіли в космос із надзвуковою швидкістю.

Учені вважають, що амбіполярне електричне поле є таким самим фундаментальним для нашої планети, як гравітаційне та магнітне поле. І воно разом із двома іншими полями могло безперервно формувати атмосферу Землі за допомогою поки що невідомих механізмів. Але тепер ці механізми можна виявити, вважають учені.

Учені вважають, що амбіполярне електричне поле є таким самим фундаментальним для нашої планети, як гравітаційне та магнітне поле. І воно разом із двома іншими полями могло безперервно формувати атмосферу Землі за допомогою поки що невідомих механізмів Фото: NASA

Автори дослідження також вважають, що будь-яка планета, де є атмосфера, має мати амбіполярне електричне поле. Зокрема, таке поле може бути у Марса та Венери.

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