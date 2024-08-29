Постаріти на кілька років за тиждень: знайдена незвичайна планета з водяною парою в атмосфері

Астрономи знайшли гарячий газовий гігант за 250 світлових років від Землі, у чиїй атмосфері несподівано виявилася вода.

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Нове дослідження показало наявність водяної пари в атмосфері екзопланети HD 149026 b, яка схожа на Сатурн і розташована за 250 світлових років у сузір'ї Геркулеса, пише SciTechDaily.

Гарячий газовий гігант перебуває на дуже близькій орбіті до своєї батьківської зірки. Багата на метали зірка HD 149026 майже в 10 разів ближча до планети, ніж Сонце до Меркурія, внаслідок чого рік на екзопланеті триває всього близько 2,9 дня.

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Така близькість зірки підіймає температуру на гарячому газовому гіганті вище 1500 Кельвінів. Таким чином рівноважна температура планети становить близько 1700 Кельвінів, чого достатньо, щоб розплавити навіть найміцнішу сталь. За словами вчених, рівноважна температура — це та температура, яку мала б планета, яку нагріває лише зірка, навколо якої обертається.

Для того, щоб зрозуміти, що саме міститься в атмосфері екзопланети, команда вчених використала метод, відомий під назвою пропускаюча спектроскопія. Цей метод полягає у спостереженні за тим, як планета проходить перед своєю зіркою, тоді її світло "підсвічує" атмосферу самої планети.

Таке зоряне світло поглинається різними газами в атмосфері, створюючи планетарний спектр поглинання, який відбивається на зоряному спектрі. Відокремлюючи зоряний від планетарного спектра можна зрозуміти склад атмосфери планети.

Однією з основних проблем у такому методі — це надзвичайно високий контраст між яскравою зіркою і тьмяною планетою. Цей нюанс ускладнює пошук атмосферних сигнатур планети, часто прихованих під шумом зоряних фотонів.

Але сигнатури планети стають чіткішими, якщо на ній переважають високі температури, або ж вони дуже близькі до своїх зірок. Гарячі ж газові гіганти володіють усіма цими якостями, що робить їх ідеальною метою для спостережень.

Нагадаємо, астрономи знайшли дуже негостинний Нептун. Нова гаряча екзопланета приблизно в 6 разів більша за Землю і їй майже 4 млрд років.