Рік за 4 дні та 1200 градусів на поверхні: астрономи знайшли дуже негостинний Нептун

Нова гаряча екзопланета приблизно в 6 разів більша за Землю і їй майже 4 млрд років.

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У новому дослідженні, опублікованому у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи повідомили, що за допомогою космічного телескопа TESS вони виявили нову екзопланету, яка відноситься до типу "супер-Нептун", пише Phys.

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Космічний телескоп TESS проводить спостереження приблизно за 200 000 зірок, які розташовані в відносній близькості до Сонця. На сьогоднішній день обсерваторія виявила вже приблизно 6600 як кам'янистих екзопланет, так і газових гігантів. Але поки що лише 331 екзопланету було визнано саме планетою, а не іншим об'єктом. Телескоп знаходить екзопланети завдяки змінам яскравості зірок, коли на їх тлі проходить планетарне тіло. Після цього вчені приступають до ретельного аналізу даних та на їх основі можуть визначити приблизний розмір, масу та орбітальний період нової екзопланети.

Внаслідок спостережень за космосом телескоп TESS виявив біля сонцеподібної зірки під назвою TOI-2498 новий гарячий світ, який вчені віднесли до типу "супер-Нептун" та назвали TOI-2498 b. Що стосується зірки, навколо якої обертається ця планета, то вона приблизно на 26% більше Сонця за розмірами і на 12% більше нашої зірки за масою.

За словами вчених, екзопланета TOI-2498 b приблизно в 6 разів більша за Землю за розмірами і приблизно в 35 разів більша за нашу планету за масою. Вона обертається навколо зірки на відстані майже 7,5 млн км (для порівняння відстань від Меркурія до Сонця – 67 млн км) і її щільність становить приблизно 0,86 г/см3.

Екзопланета TOI-2498 b приблизно в 6 разів більша за Землю за розмірами і приблизно в 35 разів більша за нашу планету за масою Фото: SciTechDaily

Рік на планеті триває лише майже 4 земні дні, тобто за цей час TOI-2498 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки. Як уже було сказано вище, це гаряча планета, адже температура тут становить приблизно 1200 градусів Цельсія.

Вчені вважають, що низька щільність планети вказує на те, що газова оболонка цього гіганта становить приблизно 27% загальної маси об'єкта. Поки що у складі планети астрономи не виявили наявність води чи важких металів.

Вчені припускають, що вік планети становить приблизно 3,6 млрд років, тобто вона майже на 1 млрд років молодша за Землю. Але на початку своєї історії TOI-2498 b була більшою, приблизно розміром із Сатурн або в 8-10 разів більшою за Землю. Тоді її газова оболонка становила від 35 до 45% загальної маси планети. Але за мільярди років частина цієї газової оболонки випарувалася під впливом випромінювання зірки, і ця планета виглядає тепер саме так.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли отримати більш детальне уявлення про виверження води на супутнику Сатурна. Виявилося, що ці потоки відлітають у космос далі, ніж розмір самого Енцеладу.

Також Фокус писав про нове дослідження вчених, у якому вони знову намагалися розібратися з тим, як же з'явився наш Всесвіт. Вчені спростували нову теорію про те, що космос пройшов стадію значного розширення, а потім повернувся до первісного стану, щоб народитися знову.