Год за 4 дня и 1200 градусов на поверхности: астрономы нашли очень негостеприимный Нептун

Новая горячая экзопланета примерно в 6 раз больше Земли и ей почти 4 млрд лет.

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В новом исследовании, опубликованном в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы сообщили о том, что с помощью космического телескопа TESS они обнаружили новую экзопланету, которая относится к типу "супер-Нептун", пишет Phys.

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Космический телескоп TESS проводит наблюдение за примерно 200 000 звезд, которые расположены в относительной близости к Солнцу. На сегодняшний день обсерватория обнаружила уже примерно 6600 как каменистых экзопланет, так и газовых гигантов. Но пока что только 331 экзопланета была признана именно планетой, а не другим объектом. Телескоп находит экзопланеты благодаря изменениям в яркости звезд, когда на их фоне проходит планетарное тело. После этого ученые приступают к тщательному анализу данных и на их основе могут определить примерный размер, массу и орбитальный период новой экзопланеты.

В результате наблюдений за космосом телескоп TESS обнаружил возле солнцеподобной звезды под названием TOI-2498 новый горячий мир, который ученые отнесли к типу "супер-Нептун" и назвали TOI-2498 b. Что касается звезды, вокруг которой вращается эта планета, то на примерно на 26% больше Солнца по размерам и на 12% большей нашей звезды по массе.

По словам ученых, экзопланета TOI-2498 b примерно в 6 раз больше Земли по размерам и примерно в 35 раз больше нашей планеты по массе. Она вращается вокруг звезды на расстоянии в почти 7,5 млн км (для сравнения расстояние от Меркурия до Солнца – 67 млн км) и плотность составляет примерно 0,86 г/см3.

Экзопланета TOI-2498 b примерно в 6 раз больше Земли по размерам и примерно в 35 раз больше нашей планеты по массе Фото: SciTechDaily

Год на планете длится всего почти 4 земных дня, то есть за это время TOI-2498 b совершает полный оборот вокруг своей звезды. Как уже было сказано выше это горячая планета, ведь температура здесь составляет примерно 1200 градусов Цельсия.

Ученые считают, что низкая плотность планеты указывает на то, что газовая оболочка этого гиганта составляет примерно 27% от общей массы объекта. Пока что в составе планеты астрономы не обнаружили наличие воды или тяжелых металлов.

Ученые предполагают, что возраст планеты составляет примерно 3,6 млрд лет, то есть она почти на 1 млрд лет моложе Земли. Но в начале своей истории TOI-2498 b была больше, примерно размером с Сатурн или в 8-10 раз больше Земли. Тогда ее газовая оболочка составляла от 35% до 45% общей массы планеты. Но за миллиарды лет часть этой газовой оболочки испарилась под влиянием излучения звезды и эта планета выглядит теперь именно так.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли получить более детальное представление об извержениях воды на спутнике Сатурна. Оказалось, что эти потоки улетают в космос дальше, чем размер самого Энцелада.

Также Фокус писал о новом исследовании ученых, в котором они снова пытались разобраться с тем, как же появилась наша Вселенная. Ученые опровергли новую теорию о том, что космос прошел стадию значительного расширения, а затем вернулся к изначальному состоянию, чтобы родится вновь.