Гигантское извержение на спутнике Сатурна: вода улетела в космос на сотни километров

В огромном выбросе водяного пара на Энцеладе могут находиться химические соединения, необходимые для развития жизни.

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Космический телескоп Уэбб сделал новые снимки ледяного спутника Сатурна под названием Энцелад. В кадр попали огромные потоки водяного пара, улетающие на сотни километров в космос. В этих потоках, как считают ученые, можно обнаружить химические соединения, способствующие появлению и развитию жизненных форм, пишет Live Science.

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По словам ученых из NASA, извержения, замеченные на Энцеладе действительно огромны и очень впечатляют. Хотя эти потоки водного пара ученые уже наблюдали и раньше, но более высокая чувствительность приборов телескопа Уэбб позволила получить о них намного больше полезных данных. В частности, оказалось, что потоки водяного пара улетают намного дальше в космос, чем предполагали ученые. Как показало наблюдение, это расстояние в несколько раз превышает диаметр Энцелада, составляющий примерно 504 км.

Впервые астрономы узнали о том, что на Энцеладе происходят извержения из больших трещин в его ледяной коре благодаря наблюдениям космического аппарата "Кассини" еще в 2005 году. Сейчас ученые считают, что частицы, вылетающие из Энцелада, достигают Сатурна и формируют собой одно из колец планеты.

Иллюстрация аппарата "Кассини", пролетающего через гигантскую струю пара над Энцеладом Фото: NASA

В состав потоков, летящих в космос, как показывают предварительные исследования, кроме водяного пара также входят метан углекислый газ и аммиак. Эти химические соединения необходимы для развития жизни. Ученые даже предполагают, что некоторые из этих соединений создали сами живые микроорганизмы, живущие под ледяной корой Энцелада.

Как показывают наблюдения, в недрах спутника Сатурна действительно может находится огромный океан из жидкой воды. А там, где есть вода, значит могут существовать и микроорганизмы. Ученые считают, что потоки воды выходят на поверхность Энцелада из гидротермальных источников, расположенных на дне его океана. На их существование указывает много данных и об этом Фокус уже подробно писал.

Энцелад Фото: NASA

Для того, чтобы окончательно получить ответы на многие интересующие вопросы, в частности о том, из чего точно состоят мощные извержения, а также есть ли на Энцеладе океан и жизнь, NASA планирует отправить сюда исследовательские миссии.

В частности, сейчас обсуждается вопрос об отправке на Энцелад космического аппарата Enceladus Orbilander. Сначала он должен будет кружить вокруг спутника Сатурна в течение полугода и собирать образцы частиц, вылетающих в извергающихся в космос потоках. После этого аппарат должен будет совершить посадку на поверхность Энцелада и проведет анализ окружающей среды.

Ранее Фокус уже подробно писал о том, что обнаружить жизнь на Энцеладе, как считают ученые, можно даже без исследования его недр.

Также в NASA уже создали прототип робота для исследования океана на Энцеладе и поисков признаков внеземной жизни, как уже писал Фокус.