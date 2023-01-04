Найти жизнь на спутнике Сатурна можно даже не приземляясь на него: что предлагают ученые

Астрономы считают, что на Энцеладе есть подземный океан, который скрывает ледяная оболочка. И там может существовать морская живая экосистема.

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Ученые практические уверены в том, что подземный соленый океан, который находится под толстой ледяной оболочкой Энцелада, шестого по размеру спутника Сатурна, скрывает в себе жизнь. Внутреннее тепло спутника теоретически может создавать приемлемую температуру для поддержания морской живой экосистемы. Новое исследование предполагает, что для того, чтобы найти эту жизнь не обязательно осуществлять посадку на сам спутник, пишет ScienceAlert.

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Поверхность Энцелада состоит из ледяной оболочки, толщиной в примерно 5 км, а под этой оболочкой скрывается соленый подземный океан, глубиной в примерно 10 км. Ученые считают, что спутник, который совершает полный оборот вокруг Сатурна за почти 33 часа, создает достаточно внутреннего тепла, чтобы вода оставалась в жидком состоянии, а температура воды была достаточной для развития потенциальной внеземной микробной жизни.

[ + – ] Поверхность Энцелада состоит из ледяной оболочки, толщиной в примерно 5 км, а под этой оболочкой скрывается соленый подземный океан, глубиной в примерно 10 км. Ученые считают, что спутник, который совершает полный оборот вокруг Сатурна за почти 33 часа, создает достаточно внутреннего тепла, чтобы вода оставалась в жидком состоянии, а температура воды была достаточной для развития потенциальной внеземной микробной жизни Фото: NASA

По словам ученых, на дне океана, на Энцеладе, могли появиться жизненные формы, которые сгруппировались возле гидротермальных источников, и эта жизнь зависит не от фотосинтеза, а от использования энергии химических реакций.

Космический аппарат "Кассини" еще 10 лет назад смог увидеть, что в местах, где ледяная оболочка очень тонкая, на поверхность Энцелада вырываются огромные потоки воды высотой в сотни километров. Ученые считают, что за этим как раз и стоят гидротермальные источники.

[ + – ] Космический аппарат "Кассини" еще 10 лет назад смог увидеть, что в местах, где ледяная оболочка очень тонкая, на поверхность Энцелада вырываются огромные потоки воды высотой в сотни километров. Ученые считают, что за этим как раз и стоят гидротермальные источники Фото: NASA

Изучая эти потоки воды, космический аппарат обнаружил в них молекулы, которые связаны с деятельностью гидротермальных источников, а также они напоминают соединения, которые являются признаком существования микроорганизмов в подобных условиях на Земле.

По словам Реджиса Ферье из Университета штата Аризона, США, на Земле в гидротермальных источниках процветает микробная жизнь, которая существует не за счет солнечного света. Поэтому теоретически нечто подобное может существовать и на спутнике Сатурна.

Это значит, что для того, чтобы узнать, есть ли жизнь на Энцеладе и какая она, не обязательно делать посадку космического аппарата на его поверхность с целью пробурить толщу льда и изучить его океан. Ведь это будет достаточно трудная задача.

[ + – ] Для того, чтобы узнать, есть ли жизнь на Энцеладе и какая она, не обязательно делать посадку космического аппарата на его поверхность с целью пробурить толщу льда и изучить его океан. Ведь это будет достаточно трудная задача Фото: NASA

Поэтому Ферье в своем новом исследовании предлагает изучить водные выбросы на поверхность, чтобы найти в них даже мельчайшие следы потенциальной жизни. По словам ученого, для этого нужно создать абсолютно новый космический аппарат с новейшими приборами, который мог бы дать ответ на вопрос, если жизнь на Энцеладе, даже без глубокого зондирования спутника Сатурна.

Ферье считает, что химические соединения, связанные с жизнью, могут быть потенциально выброшены наружу из подземного океана. Но шанс на то, что подобные соединения, а возможно и живые клетки, преодолеют такое расстояние до поверхности очень мал, хотя он существует и это главное.

[ + – ] Вокруг Сатурна вращается 82 спутника, а Энцелад является шестым по размеру спутником этой планеты Фото: NASA

"Наши модели показывают, что даже если на спутнике Сатурна и есть жизнь, то она имеется не в таком изобилии, как на Земле. Но существует шанс обнаружить в водяных выбросах органические молекулы, что может подтвердить наличие здесь жизни, или же опровергнуть эту теорию", — говорит Ферье.

Фокус уже писал о исследовании китайских ученых, которое показывает, что жизнь на спутнике Сатурна, Энцеладе, все же присутствует.

Как известно Сатурн является газовым гигантом с самыми ярко выраженными кольцами, окружающими планету. Фокус уже писал о том, что не только Сатурн имеет такие кольца и ученые рассказали, откуда они появились у планет Солнечной системы.