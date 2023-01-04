Знайти життя на супутнику Сатурна можна навіть не приземляючись на нього: що пропонують учені

Астрономи вважають, що на Енцеладі є підземний океан, який приховує крижана оболонка. І там може існувати морська жива екосистема.

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Учені практично впевнені в тому, що підземний солоний океан, що розташований під товстою крижаною оболонкою Енцелада, шостого за розміром супутника Сатурна, приховує життя. Внутрішнє тепло супутника теоретично може створювати прийнятну температуру для підтримки морської живої екосистеми. Нове дослідження передбачає, що для того, щоб знайти це життя, не обов'язково здійснювати посадку на сам супутник, пише ScienceAlert.

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Поверхня Енцелада складається з крижаної оболонки товщиною приблизно 5 км, а під цією оболонкою ховається солоний підземний океан глибиною приблизно 10 км. Учені вважають, що супутник, який здійснює повний оборот навколо Сатурна майже за 33 години, створює достатньо внутрішнього тепла, щоб вода залишалася в рідкому стані, а температура води була достатньою для розвитку потенційного позаземного мікробного життя.

[ + – ] Поверхня Енцелада складається з крижаної оболонки товщиною приблизно 5 км, а під цією оболонкою ховається солоний підземний океан глибиною приблизно 10 км. Учені вважають, що супутник, який здійснює повний оборот навколо Сатурна майже за 33 години, створює достатньо внутрішнього тепла, щоб вода залишалася в рідкому стані, а температура води була достатньою для розвитку потенційного позаземного мікробного життя. Фото: NASA

За словами вчених, на дні океану Енцелада могли з'явитися життєві форми, що згрупувалися біля гідротермальних джерел, і це життя залежить не від фотосинтезу, а від використання енергії хімічних реакцій.

Космічний апарат "Кассіні" ще 10 років тому зміг побачити, що в місцях, де крижана оболонка дуже тонка, на поверхню Енцелада вириваються величезні потоки води заввишки сотні кілометрів. Учені вважають, що за цим якраз і стоять гідротермальні джерела.

[ + – ] Космічний апарат "Кассіні" ще 10 років тому зміг побачити, що в місцях, де крижана оболонка дуже тонка, на поверхню Енцелада вириваються величезні потоки води заввишки сотні кілометрів. Учені вважають, що за цим якраз і стоять гідротермальні джерела. Фото: NASA

Вивчаючи ці потоки води, космічний апарат виявив у них молекули, які пов'язані з діяльністю гідротермальних джерел, і навіть вони нагадують сполуки, які є ознакою існування мікроорганізмів за умов Землі.

За словами Реджиса Фер'є з Університету штату Арізона, що в США, на Землі в гідротермальних джерелах процвітає мікробне життя, яке існує не за рахунок сонячного світла. Тому теоретично щось подібне може існувати й на супутнику Сатурна.

Це означає, що для того, щоб дізнатися, чи є життя на Енцеладі і яке воно, не обов'язково робити посадку космічного апарату на його поверхню з метою пробурити товщу льоду й вивчити його океан. Адже це буде досить складне завдання.

[ + – ] Це означає, що для того, щоб дізнатися, чи є життя на Енцеладі і яке воно, не обов'язково робити посадку космічного апарату на його поверхню з метою пробурити товщу льоду й вивчити його океан. Адже це буде досить складне завдання. Фото: NASA

Тому Фер'є у своєму новому дослідженні пропонує вивчити водні викиди на поверхню, щоб знайти в них найменші сліди потенційного життя. За словами вченого, для цього потрібно створити абсолютно новий космічний апарат із новітніми приладами, який міг би дати відповідь на запитання, чи є життя на Енцеладі, навіть без глибокого зондування супутника Сатурна.

Фер'є вважає, що хімічні сполуки, пов'язані з життям, можуть бути викинуті назовні з підземного океану. Але шанс на те, що подібні сполуки, а можливо, й живі клітини подолають таку відстань до поверхні, дуже малий, хоч він існує, і це головне.

[ + – ] Навколо Сатурна обертаються 82 супутники, а Енцелад є шостим за розміром супутником цієї планети Фото: NASA

"Наші моделі показують, що навіть якщо на супутнику Сатурна і є життя, то воно є не в такому достатку, як на Землі. Але існує шанс виявити у водяних викидах органічні молекули, що може підтвердити наявність тут життя або спростувати цю теорію" — каже Фер'є.

Фокус уже писав про дослідження китайських учених, яке показує, що життя на супутнику Сатурна, Енцеладі, все ж таки присутнє.

Як відомо Сатурн є газовим гігантом із найяскравішими кільцями, що оточують планету. Фокус уже писав про те, що не тільки Сатурн має такі кільця, і вчені розповіли, звідки вони з'явилися в планет Сонячної системи.