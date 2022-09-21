Один зі супутників Сатурна може бути "надзвичайно" населеним: у чому його секрет

Учені провели комп'ютерне моделювання, яке дало несподіваний результат.

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Нове моделювання показало, що на крижаному супутнику Сатурна Енцеладі можуть бути необхідні умови для життя, пише Inverse.

Під час попередніх місій космічний апарат NASA Cassini не знайшов натяків на те, що на крижаному супутнику Сатурна є життя. Для цього апарат пролітав крізь гігантські гейзери Енцелада, які вивергаються прямо в космос.

Але планетолог із Університету науки й технологій Китаю Цзіхуа Хао вважає, що в даних, зібраних американським апаратом, може бути ключ до розгадки.

Як відомо, одним із найважливіших матеріалів для побудови клітини є фосфор — ключова частина ДНК і АТФ (джерело енергії для всіх біохімічних процесів).

"Поки що ми точно не знаємо, чи є фосфор у воді Енцелада, але результати нашого моделювання вселяють великий оптимізм", — каже співавтор дослідження з Південно-Західного дослідницького інституту Крістофер Гляйн.

Створена комп'ютерна симуляція показала, що фосфор потрапляє у воду Енцелада з кам'янистого ядра планети, звідки вимивається з часом. Хао припускає, що вода може проходити крізь пористе серце місяця та безперешкодно повертатися на поверхню. Згідно з моделлю, знадобилося всього 100 тис. років, щоб океан місяця наповнився фосфором у такій же кількості, як і на Землі.

"Такої кількості фосфору у воді буде достатньо для підтримки життя на Енцеладі", — зазначає автор дослідження.

Незважаючи на те, що місія Cassini завершилася 5 років тому, вчені досі аналізують дані, зібрані апаратом. На думку Хао, помилка полягає в тому, що до цього часу вчені шукали в зібраних даних лише сліди найпоширеніших хімічних речовин, наприклад, іони натрію та хлору. Пошуки ж фосфору на супутнику займуть набагато більше часу.

"Фосфор зазвичай є слідовим хімічним компонентом, який міститься в поверхневих водах Землі", — наголошує вчений.

Аналіз даних, який міг би виявити такі мікроелементи, як фосфор, продовжується. Модель Хао може дати вченим важливі підказки про те, що й де шукати.

Як зазначається, фосфор рідко з'являється на планетах і супутниках один. Часто він зв'язується з молекулами кисню, і утворюється фосфат. Виявлення сполук фосфору з іншими елементами може говорити не лише про придатне середовище на Енцеладі, а й про те, що там уже розвинулося життя.

Але для процвітання та розвитку життя необхідний не лише фосфор. До цього списку також входить рідка вода й такі елементи як вуглець, водень, азот і сірка. Не обійдеться без таких елементів як мідь, залізо, марганець і нікель.

"Наступним кроком буде пошук інших елементів, які необхідні для розвитку життя", — підсумував автор дослідження.