Учені спростували теорію походження Всесвіту: як вона все-таки з'явилася

Нове дослідження спростовує теорію про те, що Всесвіт спочатку розширювався, а потім стискався, щоб знову з'явитися в нинішньому вигляді.

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Досі вчені продовжують висувати нові теорії про те, як насправді з'явився наш Усесвіт. Головна теорія, яку підтримують багато вчених, говорить про те, що все почалося з Великого вибуху. Але минулого року вчені представили чергову гіпотезу, яка стверджує, що насправді Всесвіт розширювався, потім знову стиснувся до початкового стану та з'явився в нинішньому вигляді. Ця теорія Великого відскоку й раніше викликала багато критики, але тепер автори двох нових наукових статей виявили нестиковки в цій гіпотезі та все ж наполягають на тому, що на початку був саме Великий вибух, пише Scientific American.

Теорія Великого відскоку

Вчені, які відстоюють теорію Великого відскоку, вважають, що наш Усесвіт не виник сам по собі з нічого. Вони припускають, що перед цим існував інший Усесвіт, який після значного розширення стиснувся до маленької точки, і тільки потім сталася поява космосу, в якому ми живемо. До речі, деякі вчені вважають, що такі події могли статися навіть не один чи два рази, а нескінченну кількість разів. Фокус уже писав про торішнє дослідження, де вчені наполягають на тому, що теорія Великого вибуху є помилковою, та спробували довести правильність теорії Великого відскоку.

Але повернемося до теорії Великого вибуху, яка поки що є головною основою для пояснення народження відомого нам Всесвіту. Згідно з цією теорією, спочатку існувала маленька точка, яка вибухнула, а потім почався період стрімкого розширення космосу, потім він згодом сповільнився.

Досі вчені продовжують висувати нові теорії про те, як насправді з'явився наш Усесвіт Фото: Futurism

Аномалії в реліктовому випромінюванні

Після періоду дуже швидкого розширення Всесвіту або космічної інфляції залишилося первинне випромінювання, яке відоме як реліктове випромінювання. Згідно з теорією Великого вибуху, це випромінювання, яке досі можна виявити в космосі, повинне мати приблизно однаковий вигляд, незалежно від того, де воно виявлено. Але вивчення даних космічного апарата "Планк" (він вивчав реліктове випромінювання ще більш ніж 10 років тому) показало, що в реліктовому випромінюванні є аномальні зміни. Це може вказувати на те, що в ранньому Всесвіті відбувалося щось інше, поки не відоме вченим, або цей процес відрізняється від загальноприйнятої теорії.

Деякі вчені зробили висновок: аномалії в реліктовому випромінюванні показують, що насправді Всесвіт не виник із нічого, тобто з тієї маленької точки, яку не можна назвати простором. Тобто насправді спочатку попередній Усесвіт зник, а тільки після цього з'явився новий — той, у якому ми живемо. Згідно з новими гіпотезами, теорія про циклічне виникнення Всесвіту може пояснити аномалії в реліктовому випромінюванні.

Проблема сингулярності

Справді, в теорії Великого вибуху існує одна проблема, адже, згідно з цією моделлю, до появи космосу все почалося з точки сингулярності. Тобто ця точка практично не мала жодного розміру. Але фізика та сама математика не мають сенсу, коли все запаковано в нескінченно малу точку. З іншого боку, якщо ж Усесвіт з'явився в результаті загибелі попереднього Всесвіту, то він усе одно мав початися з точки сингулярності.

Теоретично у Великого вибуху існує одна проблема, адже згідно, з цією моделлю появи космосу, все почалося з точки сингулярності Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Але існує модель створення космосу, яка виключає появу точки сингулярності й показує, що аномалії в реліктовому випромінюванні насправді не такі вже й аномальні. Йдеться про петлеву квантову космологію (ПКК), основа якої є сполучною ланкою між фізикою та квантовою механікою, і називається вона теорія петльової квантової гравітації. Згідно з цією теорією, сила гравітації слабшає на дуже малих відстанях, а не зростає до нескінченності.

Автор однієї з нових наукових статей вважає, що минулий Усесвіт міг стиснутися під дією гравітації, поки не став дуже маленьким. Але потім замість того, щоб перетворитися на точку сингулярності, космос знову почав розширюватися. Свідчення цієї події має бути зафіксовані в реліктовому випромінюванні. Хоча прихильники теорії Великого відскоку стверджували, що виявили ці сліди, нове дослідження показало, що насправді їх не існує. Тому вчені виключають застосування моделі ПКК для пояснення появи Всесвіту.

Але залишається інша проблема: що саме викликало аномалії в реліктовому випромінюванні? На це запитання автори нових статей поки що не знають відповіді.

Чи є у Всесвіту початок?

Також є ще важливіше питання: чи був у Всесвіту взагалі початок? Якщо все почалося з Великого вибуху, то, звичайно ж, був. Але це повертає до того, що мала існувати та сама горезвісна точка сингулярності.

Також автори нових наукових статей розкритикували теорію про нескінченні цикли смерті й відродження Всесвіту. Тому що теорія Великого відскоку передбачає і цей варіант, а це означає, що Всесвіт не має ні початку, ні кінця та взагалі безсмертний. Тобто, якщо немає ні початку, ні кінця, то немає й сингулярності, і проблема з нею вирішена.

Але вчені таки наполягають на тому, що все почалося саме з Великого вибуху, хоча, можливо, до цього існували кілька Всесвітів, які загинули. Але точно Всесвіт має свій початок, і він не народжувався нескінченну кількість разів. У будь-якому випадку вчені припускають, що для того, щоб з'явився простір-час, знадобилася та сама сингулярність.