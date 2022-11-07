Великий вибух не був початком Всесвіту: нова теорія змінює уявлення про світобудову

Вчені вважають, що до Великого вибуху існував інший Всесвіт.

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Вчені вважають, що наше розуміння походження нашого Всесвіту може потребувати оновлення. Вчені описали свої міркування у новій статті, опублікованій у журналі The Astrophysical Journal Letters. За їхніми словами, наш Всесвіт міг розпочатися не з Великого вибуху, а з Великого відскоку. Тобто Всесвіт народився не внаслідок експоненційного розширення простору-часу з маленької точки після вибуху, а з'явився після того, як закінчилася попередня фаза його існування, тобто він стиснувся, а потім стався відскок і з'явився новий відомий нам космос, пише Futurism.

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"Теоретично космічна інфляція покликана пояснити різні проблеми в моделі гарячого Всесвіту під час Великого вибуху. Вона передбачає, що сталося дуже швидке розширення космосу. Вона також пояснює походження структури у нашому Всесвіті в результаті квантових флуктуацій", — каже Санні Ваньоцці з Кембриджського університету.

Теорія Великого вибуху — це помилка?

Але, за словами Ваньоцці, все ще є шанс довести хибність теорії Великого вибуху і для цього потрібно ще краще вивчити реліктове випромінювання, яке залишилося після народження Всесвіту. Це електромагнітне випромінювання є свідченням ранніх етапів існування космосу.

Космічний апарат "Планк" Європейського космічного агентства понад 10 років тому почав виміряти реліктове випромінювання, але результати дослідження одразу ж здалися вченим трохи підозрілими.

"Результати представили як підтвердження космічної інфляції. Однак деякі з нас стверджували, що результати можуть показувати протилежне", — говорить Аві Леб з Гарвардського університету.

[ + – ] За словами Ваньоцці, все ще є шанс довести помилковість теорії Великого вибуху і для цього потрібно ще краще вивчити реліктове випромінювання, що залишилося після народження Всесвіту Фото: space.com

До Великого вибуху існував інший Всесвіт?

За словами Леба, фактичний край Всесвіту, що спостерігається, знаходиться на відстані, на якій будь-який сигнал міг пройти зі швидкістю світла за 13,8 мільярда років, тобто з моменту народження Всесвіту. Але внаслідок розширення космосу цей край нині перебуває на відстані 46,5 мільярда світлових років.

"Це схоже на археологічні розкопки, але тільки в космосі. Чим більше ми отримуємо даних, тим ранніший шар космічної історії ми відкриваємо, до Великого вибуху, який є останнім горизонтом розкопок. Що лежить за цим горизонтом, невідомо", — говорить Леб.

Тому вчені вважають, що треба заглянути в історію космосу набагато далі, щоб дізнатися про природу Всесвіту невдовзі після Великого вибуху.

"Але що було до цієї події, передбачити дуже складно, адже для цього нам потрібна ймовірна теорія квантової гравітації, якої ми не маємо", — говорить Леб.

Реліктове випромінювання, яке важко виявити

Але вчених це не зупиняє і вони пропонують шукати реліктове випромінювання гравітонів. Це гіпотетична безмасова елементарна частинка, яка може пояснити гравітаційні взаємодії. Відповідно це випромінювання складатиметься з гравітонів, що вільно переміщаються.

Вчені вважають, що реліктове випромінювання гравітонів могло існувати відразу після появи Всесвіту, але теорія Великого вибуху свідчить, що це випромінювання розсіялося і неможливо виявити.

За словами авторів статті, якщо вдасться виявити це випромінювання, можна повністю виключити Великий вибух як теорію народження Всесвіту. Але поки це випромінювання виявити неможливо через недостатній розвиток технологій, але це може статися в майбутньому, вважають вчені.

Фокус вже писав про те, що теорія про Великий відскок є однією з п'яти відомих теорій, які показують, яким чином зникне наш Всесвіт. Тобто весь наш космос знову стиснеться і народиться знову за допомогою нового Великого вибуху.

Також Фокус писав про недавнє дослідження, яке припускає, що вчені не зовсім правильно розуміють природу космосу. Це стосується складу Всесвіту та швидкості його розширення.