Большой взрыв не был началом Вселенной: новая теория меняет представление о мироздании

Ученые считают, что до Большого взрыва существовала другая Вселенная.

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Ученые считают, что наше понимание происхождения нашей Вселенной может нуждаться в обновлении. Ученые описали свои рассуждения в новой статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters. По их словам, наша Вселенная могла начаться не с Большого взрыва, а с Большого отскока. То есть, Вселенная родилась не в результате экспоненциального расширения пространства-времени из маленькой точки после взрыва, а появилась после того, как закончилась предыдущая фаза ее существования, то есть она сжалась, а затем произошел отскок и появился новый известный нам космос, пишет Futurism.

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"Теоретически космическая инфляция была призвана объяснить различные проблемы в модели горячей Вселенной во время Большого взрыва. Она предполагает, что произошло очень быстрое расширение космоса. Она также объясняет происхождение структуры в нашей Вселенной в результате квантовых флуктуаций", — говорит Санни Ваньоцци из Кембриджского университета.

Теория Большого взрыва — это ошибка?

Но, по словам Ваньоцци, все еще есть шанс доказать ошибочность теории Большого взрыва и для этого нужно еще лучше изучить реликтовое излучение, которое осталось после рождения Вселенной. Это электромагнитное излучение является свидетельством самых ранних этапов существования космоса.

Космический аппарат "Планк" Европейского космического агентства более 10 лет назад начал измерения реликтового излучения, но результаты исследования сразу же показались ученым немного подозрительными.

"Результаты были представлены как подтверждение космической инфляции. Однако некоторые из нас утверждали, что результаты могут показывать прямо противоположное", — говорит Ави Леб из Гарвардского университета.

[ + – ] По словам Ваньоцци, все еще есть шанс доказать ошибочность теории Большого взрыва и для этого нужно еще лучше изучить реликтовое излучение, которое осталось после рождения Вселенной Фото: space.com

До Большого взрыва существовала другая Вселенная?

По словам Леба, фактический край наблюдаемой Вселенной находится на расстоянии, на котором любой сигнал мог пройти со скоростью света за 13,8 миллиарда лет, то есть с момента рождения Вселенной. Но в результате расширения космоса этот край в настоящее время находится на расстоянии 46,5 миллиардов световых лет.

"Это похоже на археологические раскопки, но только в космосе. Чем больше мы получаем данных, тем более ранний слой космической истории мы открываем, до самого Большого взрыва, который является последним горизонтом раскопок. Что лежит за этим горизонтом, неизвестно", — говорит Леб.

Поэтому ученые считают, что нужно заглянуть в историю космоса намного дальше, чтобы узнать о природе Вселенной вскоре после Большого взрыва.

"Но что было до этого события предсказать очень сложно, ведь для этого нам нужна предсказательная теория квантовой гравитации, которой у нас нет", — говорит Леб.

Реликтовое излучение, которое сложно обнаружить

Но ученых это не останавливает, и они предлагают искать реликтовое излучение гравитонов. Это гипотетическая безмассовая элементарная частица, которая может объяснить гравитационные взаимодействия. Соответственно это излучение будет состоять из свободно перемещающихся гравитонов.

Ученые считают, что реликтовое излучение гравитонов могло существовать сразу после появления Вселенной, но теория Большого взрыва говорит о том, что это излучение рассеялось и его невозможно обнаружить.

По словам авторов статьи, если удастся обнаружить это излучение, то можно полностью исключить Большой взрыв как теорию рождения Вселенной. Но пока это излучение обнаружить невозможно из-за недостаточного развития технологий, но это может произойти в будущем, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что теория о Большом отскоке является одной из пяти известных теорий, которые показывают, каким образом исчезнет наша Вселенная. То есть весь наш космос снова сожмется и родится заново с помощью нового Большого взрыва.

Также Фокус писал о недавнем исследовании, которое предполагает, что ученые не совсем правильно понимают природу космоса. Это касается состава Вселенной и скорости ее расширения.