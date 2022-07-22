Конец всего: 5 вариантов того, как может исчезнуть наша Вселенная

Все когда-то заканчивается и ученые считают, что смерть нашей Вселенной может наступить даже раньше, чем мы думаем.

Наша Вселенная появилась 13,8 млрд лет назад в результате Большого взрыва. Она начала расширяться, материя в ней начала остывать и появились первые звезды и галактики. Но Вселенная до сих пор расширяется и ученые считают, что за этим процессом стоит таинственная темная энергия. Но может ли случиться настолько масштабная катастрофа, что Вселенная исчезнет? Ученые считают, что это может произойти и случится это событие гораздо раньше, чем все предполагают. Издание New Atlas собрало 5 популярных теорий, в которых говорится о том, как и когда может исчезнуть наша Вселенная. Все эти гипотезы имеют в своем названии связь с Большим взрывом, так как это действительно будет Большая смерть.

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[ + – ] Может ли случится настолько масштабная катастрофа, что Вселенная исчезнет? Ученые считают, что это может произойти Фото: New Atlas

Большое замерзание

Одна из теорий смерти Вселенной, которая называется Большое замерзание предполагает, что темная энергия будет вечно способствовать расширению Вселенной. Но в конце концов ее ждет медленная смерть, которая растянется на период времени, которые даже сложно вообразить. Согласно теории, это количество лет можно представить в виде единицы, за которой идут 100 нулей.

В течение нескольких триллионов лет звезды и галактики начнут исчезать, так они придут к концу своего эволюционного развития. Газ и пыль в результате расширения Вселенной станут настолько разреженными, что они перестанут формировать облака звездообразования и соответственно новые звезды появляться не будут.

Примерно через 100 триллионов лет в космосе останутся только белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Через количество лет, которое можно представить, как единицу с 43 нулями, в космосе останутся только черные дыры. И уже через количество лет, которые можно представить, как единицу, за которой идут 100 нулей, исчезнут и черные дыры.

После этого во Вселенной никогда ничего не будет происходить и ничего больше не появится. Наступит полный мрак и холод.

Большой разрыв

Еще одна теория под названием Большой разрыв гласит, что смерть Вселенной наступит гораздо раньше. Согласно этой теории, темная энергия не просто будет расширять Вселенную, а в конечном итоге, разорвет на части саму материю.

Теория Большого разрыва говорит о том, что расширение Вселенной приведет к тому, что в определенный момент времени начнут распадаться гравитационные и электромагнитные связи между звездами и галактиками.

[ + – ] Теория Большого разрыва говорит о том, что расширение Вселенной приведет к тому, что в определенный момент времени начнут распадаться гравитационные и электромагнитные связи между звездами и галактиками Фото: New Atlas

Скопления галактик начнут распадаться, потом это случится с галактиками и звезды отправятся в свободное плавание по космосу. Еще позже от звезд сбегут их планеты. Разрушительные события, во время которых будут уничтожены все звезды и планеты приведут к тому, что материя будет разорвана на части и в конце концов исчезнет сама ткань пространства-времени.

Согласно этой теории, смерть Вселенной наступит через 22 млрд лет. Но самое интересное, что смертельная развязка наступит всего через несколько месяцев, как исчезнет Солнечная система. А сама Земля разрушиться всего за полчаса до Большого разрыва, который закончится исчезновением всех атомов.

Большое сжатие

Когда обсуждаются вероятные сценарии смерти Вселенной, то многие ученые склоняются к первым двум вариантам. Но есть теория, которая называется Большое сжатие, которая гласит, что Вселенная может снова вернуться в изначальное состояние, то есть сожмется до невероятно малого размера.

Согласно этой теории, гравитационные силы станут преобладать над силами расширения Вселенной, и она начнет сжиматься. Сначала будут сливаться воедино скопления галактик, потом сами галактики, и после этого все звезды. И все это время температура во Вселенной будет повышаться, пока оставшиеся звезды не станут настолько горячими, что просто испарятся.

[ + – ] Согласно этой теории, гравитационные силы станут преобладать над силами расширения Вселенной, и она начнет сжиматься. Сначала будут сливаться воедино скопления галактик, потом сами галактики, и после этого все звезды. И все это время температура во Вселенной будет повышаться, пока оставшиеся звезды не станут настолько горячими, что просто испарятся Фото: NBC News

В последние несколько минут жизни Вселенной в ней станет настолько горячо, что атомы распадаться на части и их затянут в себя черные дыры, которые заполнят почти все оставшееся пространство. А конце вся материя сожмется в маленькую точку, которой она и была до Большого взрыва.

Приверженцы это й теории считают, что подобные события начнутся уже через несколько миллиардов лет. Но некоторые утверждают, что подобный процесс сжатия начнется уже через 100 млн лет. В любом случае весь процесс превращения огромного пространства в ничто займет примерно 1 млрд лет.

Большой отскок

Еще одна теория очень похожа на предыдущую гипотезу. Единственное, что теория, которая называется Большой отскок говорит о том, что если даже смерть Вселенной наступит в виде полного сжатия до очень маленького состояния, это будет еще не конец.

Ученые считают, что в этом случае произойдет новый Большой взрыв и Вселенная снова начнет расширяться, наполняясь всеми ее составляющими объектами. Но, согласно этой теории, смерть Вселенной и ее возрождение будут бесконечной чередой событий.

[ + – ] Ученые считают, что в этом случае произойдет новый Большой взрыв и Вселенная снова начнет расширяться, наполняясь всеми ее составляющими объектами. Но, согласно этой теории, смерть Вселенной и ее возрождение будут бесконечной чередой событий Фото: New Atlas

Большой хлопок

Последняя теория может быть самой тревожной из всего списка, так как смерть Вселенной может наступить буквально в любой момент. Эта теория называется гипотезой о распаде ложного вакуума или Большой хлопок.

Согласно законам физики, любая система пытается стать стабильной. Для этого она переходит из состояния с высокой энергией в состояние с более низкой энергией, пока не стабилизируется в самом минимальном из возможных энергетических состояний. Для квантовых полей это их вакуумное состояние.

Считается, что все известные квантовые поля находятся в стабильных вакуумных состояниях, кроме одного — поля Хиггса. Кажется, что оно находится в состоянии ложного вакуума, а это означает, что в настоящее время оно кажется стабильным, но, по прогнозам, не находится в состоянии с самой минимальной энергией.

Соответственно в любую секунду поле Хиггса может внезапно перейти в состояние с более низкой энергией и таким образом это уничтожит огромную часть Вселенной, а может и ее всю целиком.

В таком случае одна маленькая точка в космосе, которая перейдет в состояние с более низкой энергией, приведет к появлению разрушающей вакуум волне, которая будет двигаться со скоростью света и уничтожать все на своем пути. Люди на Земле даже не смогут этого увидеть заранее до того момента, пока эта волна не врежется в нашу планету.

Ученые считают, что при одном из вариантов развития последующих событий Землю и все живое не будут уничтожены, но им придется жить в условиях абсолютно других законов физики. Но в худшем случае вся материя будет уничтожена.

Некоторые ученые считают, что подобное развитие событий практически невозможно, другие говорят, что такое может произойти через миллиарды лет, а третьи утверждают, что мы уже живем в условиях новой физики и это уже случилось. В то же время поле Хиггса может быть более стабильным, чем мы предполагаем и такая смерть Вселенной невозможна.