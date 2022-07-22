Кінець всього: 5 варіантів того, як може зникнути наш Всесвіт

Усе колись закінчується, і вчені вважають, що смерть нашого Всесвіту може наступити навіть раніше, ніж ми думаємо.

Наш Всесвіт з'явився 13,8 млрд років тому внаслідок Великого вибуху. Він почав розширюватися, матерія в ньому почала остигати і з'явилися перші зірки та галактики. Але Всесвіт досі розширюється, і вчені вважають, що за цим процесом стоїть таємнича темна енергія. Але чи може статися настільки масштабна катастрофа, що Всесвіт зникне? Вчені вважають, що це може статися і станеться ця подія набагато раніше, ніж усі припускають. Видання New Atlas зібрало 5 популярних теорій, в яких йдеться про те, як і коли може зникнути наш Всесвіт. Всі ці гіпотези мають у своїй назві зв'язок із Великим вибухом, оскільки це справді буде Велика смерть.

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[ + – ] Чи може статися настільки масштабна катастрофа, що Всесвіт зникне? Вчені вважають, що це може статися Фото: New Atlas

Велике замерзання

Одна з теорій смерті Всесвіту, яка називається Велике замерзання, припускає, що темна енергія вічно сприятиме розширенню Всесвіту. Але врешті-решт на нього чекає повільна смерть, яка розтягнеться на період, який навіть складно уявити. Згідно з теорією, цю кількість років можна представити у вигляді одиниці, за якою йдуть 100 нулів.

Протягом кількох трильйонів років зірки та галактики почнуть зникати, так вони прийдуть до кінця свого еволюційного розвитку. Газ і пил внаслідок розширення Всесвіту стануть настільки розрідженими, що вони перестануть формувати хмари зореутворення і, відповідно, нові зірки не з'являтимуться.

Приблизно через 100 трильйонів років у космосі залишаться лише білі карлики, нейтронні зірки та чорні діри. Через кількість років, яку можна уявити, як одиницю з 43 нулями, у космосі залишаться лише чорні діри. І вже через кількість років, яку можна уявити, як одиницю, за якою йдуть 100 нулів, зникнуть і чорні діри.

Після цього у Всесвіті ніколи нічого не відбуватиметься і нічого більше не з'явиться. Настане повний морок і холод.

Великий розрив

Ще одна теорія під назвою Великий розрив говорить, що смерть Всесвіту настане набагато раніше. Відповідно до цієї теорії, темна енергія не просто розширюватиме Всесвіт, а зрештою, розірве на частини саму матерію.

Теорія Великого розриву говорить про те, що розширення Всесвіту призведе до того, що в певний момент почнуть розпадатися гравітаційні та електромагнітні зв'язки між зірками та галактиками.

[ + – ] Теорія Великого розриву говорить про те, що розширення Всесвіту призведе до того, що в певний момент почнуть розпадатися гравітаційні та електромагнітні зв'язки між зірками та галактиками Фото: New Atlas

Скупчення галактик почнуть розпадатися, потім це станеться з галактиками й зірки вирушать у вільне плавання космосом. Ще пізніше від зірок втечуть їхні планети. Руйнівні події, під час яких знищаться всі зірки та планети, призведуть до того, що матерію розірве на частини і врешті-решт зникне сама тканина простору-часу.

Згідно з цією теорією, смерть Всесвіту настане через 22 млрд років. Але найцікавіше, що смертельна розв'язка настане лише за кілька місяців, як зникне Сонячна система. А сама Земля зруйнується лише за пів години до Великого розриву, який закінчиться зникненням усіх атомів.

Великий стиск

Коли обговорюються можливі сценарії смерті Всесвіту, багато вчених схиляються до перших двох варіантів. Але є теорія, яка називається Великий стиск і говорить, що Всесвіт може знову повернутися в початковий стан, тобто стиснеться до неймовірно малого розміру.

Відповідно до цієї теорії, гравітаційні сили переважатимуть над силами розширення Всесвіту, і він почне стискатися. Спочатку зливатиметься воєдино скупчення галактик, потім самі галактики, і після цього всі зірки. І весь цей час температура у Всесвіті підвищуватиметься, поки залишені зірки не стануть настільки гарячими, що просто випаруються.

[ + – ] Відповідно до цієї теорії, гравітаційні сили переважатимуть над силами розширення Всесвіту, і він почне стискатися. Спочатку зливатиметься воєдино скупчення галактик, потім самі галактики, і після цього всі зірки. І весь цей час температура у Всесвіті буде підвищуватися, поки зірки, що залишилися, не стануть настільки гарячими, що просто випаруються Фото: NBC News

В останні кілька хвилин життя Всесвіту в ньому стане настільки гаряче, що атоми розпадатимуться на частини і їх затягнуть у себе чорні діри, які заповнять майже весь залишений простір. А наприкінці вся матерія стиснеться у маленьку точку, якою вона й була до Великого вибуху.

Прихильники цієї теорії вважають, що такі події почнуться вже за кілька мільярдів років. Але деякі стверджують, що цей процес стиснення розпочнеться вже за 100 млн років. У будь-якому разі весь процес перетворення величезного простору в ніщо займе приблизно 1 млрд років.

Великий відскок

Ще одна теорія дуже схожа на попередню гіпотезу. Єдине, що теорія, яка називається Великий відскок, говорить про те, що навіть смерть Всесвіту настане у вигляді повного стиску до дуже маленького стану, це буде ще не кінець.

Вчені вважають, що в цьому разі відбудеться новий Великий вибух і Всесвіт знову почне розширюватися, наповнюючись усіма його складовими об'єктами. Але, згідно з цією теорією, смерть Всесвіту та його відродження будуть нескінченною низкою подій.

[ + – ] Вчені вважають, що в цьому випадку відбудеться новий Великий вибух і Всесвіт знову почне розширюватися, наповнюючись усіма його складовими об'єктами. Але, згідно з цією теорією, смерть Всесвіту та його відродження будуть нескінченною низкою подій Фото: New Atlas

Великий вибух

Остання теорія може бути найтривожнішою зі всього списку, оскільки смерть Всесвіту може наступити буквально будь-якої миті. Ця теорія називається гіпотезою про розпад помилкового вакууму або Великий вибух.

Відповідно до законів фізики, будь-яка система намагається стати стабільною. Для цього вона переходить зі стану з високою енергією в стан з нижчою енергією, поки не стабілізується в мінімальному з можливих енергетичних станів. Для квантових полів це їхній вакуумний стан.

Вважається, що всі відомі квантові поля знаходяться в стабільних вакуумних станах, крім одного поля Хіггса. Здається, що воно перебуває у стані хибного вакууму, а це означає, що зараз воно здається стабільним, але, за прогнозами, не перебуває у стані найменшої енергії.

Відповідно в будь-яку секунду поле Хіггса може раптово перейти в стан з нижчою енергією і у такий спосіб це знищить величезну частину Всесвіту, а може і його повністю.

У такому разі одна маленька точка в космосі, яка перейде в стан з нижчою енергією, призведе до появи руйнівної вакуумної хвилі, яка рухатиметься зі швидкістю світла і знищуватиме все на своєму шляху. Люди на Землі навіть не зможуть цього побачити заздалегідь, поки ця хвиля не вріжеться в нашу планету.

Вчені вважають, що за одного з варіантів розвитку наступних подій Землю і все живе не знищиться, але їм доведеться жити в умовах абсолютно інших законів фізики. Але в найгіршому випадку вся матерія буде знищена.

Деякі вчені вважають, що такий розвиток подій практично неможливий, інші кажуть, що таке може статися через мільярди років, а треті стверджують, що ми вже живемо в умовах нової фізики, і це вже сталося. Водночас поле Хіггса може бути стабільнішим, ніж ми припускаємо і така смерть Всесвіту неможлива.