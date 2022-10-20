Со Вселенной что-то не так. Ученые выяснили, что мы неправильно понимаем природу космоса

Самые точные из когда-либо сделанных измерений состава Вселенной и того, насколько быстро она расширяется, предполагают, что "что-то не так" в нашем понимании космоса.

Related video

Новое исследование подтверждает, что существуют большие различия между двумя разными способами оценки скорости расширения нашей Вселенной, пишет France24.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Американские астрофизики выяснили, что только 5% нашей Вселенной составляет обычная материя, а остальные 95% — это таинственная темная материя и не менее загадочная темная энергия, которая провоцирует расширение Вселенной. В частности, ученые считают, что движущая сила расширения Вселенной, которая заставляет ее увеличиваться с постоянно растущей скоростью, составляет 66,2% всего космоса. А остальные 33,8% — это комбинация обычной и темной материи. Последняя, как предполагается состоит из частиц, которые еще предстоит обнаружить.

Чтобы получить такие наиболее точные результаты того, из чего на самом деле состоит наша Вселенная, ученые провели наблюдения за сверхновыми. Сверхновыми становятся звезды в конце своей жизни, когда они исчезают в результате очень мощного взрыва.

[ + – ] Чтобы получить такие наиболее точные результаты того, из чего на самом деле состоит наша Вселенная, ученые провели наблюдения за сверхновыми. Сверхновыми становятся звезды в конце своей жизни, когда они исчезают в результате очень мощного взрыва Фото: ScienceAlert

В ходе исследования ученые проанализировали данные, полученные благодаря изучению более 1,5 тысячи сверхновых, которые взорвались как относительно недалеко от Солнечной системы, так и тех, которые находятся на расстоянии в более чем 10 млрд световых лет от нас. То есть они взорвались, когда Вселенная существовала всего несколько миллиардов лет.

По словам Нобелевского лауреата Адама Рисса, новое исследование является кульминационной работой более чем 20 лет изучения сущности Вселенной. Именно Рисс и его коллеги еще в конце 90-х годов прошлого века выяснили, что Вселенная расширяется и делает это с все более возрастающей скоростью.

"Расширение Вселенной можно сравнить с тем, что вы подбрасываете мяч вверх и он вместо того, чтобы упасть, продолжает лететь ввысь и при этом набирает все большую скорость", — говорит Диллон Браут из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

[ + – ] Наблюдение за сверхновыми позволило ученым прийти к выводу, что в настоящее время Вселенная расширяется со скоростью 73,4 км/с на мегапарсек (это 3,26 миллиона световых лет), или 255 тысяч км/час. Ученые считают это наиболее точным измерением скорости расширения Вселенной Фото: Nature Noon

Наблюдение за сверхновыми позволило ученым прийти к выводу, что в настоящее время Вселенная расширяется со скоростью 73,4 км/с на мегапарсек (это 3,26 миллиона световых лет), или 255 тысяч км/час. Ученые считают это наиболее точным измерением скорости расширения Вселенной.

Но если измерять реликтовое излучение, которое возникло в первые несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва, то окажется, что Вселенная расширяется более медленно: со скоростью в примерно 67 км/с на мегапарсек. Такое несоответствие измерении скорости расширения Вселенной ученые назвали проблемой Хаббла.

Но новые данные указывают на то, что это не может быть просто статистической случайностью.

"Наши результаты показывают, что безусловно что-то не так с нашим пониманием Вселенной. Мы думали, что в нашем наборе данных можно будет найти ключ к новому решению этой проблемы, но вместо этого мы увидели, что наши данные исключают многие из этих вариантов и что глубокие расхождения остаются такими же, как и прежде", — говорит Браут.

По словам ученых, остается еще много неизвестных, которые стоит обнаружить, чтобы решить проблему Хаббла. Хотя некоторые ученые предполагают, что подобное несоответствие в расчетах говорит о том, что в ранней Вселенной существовала совсем другая физика, возможно даже другой вид темной энергии.

[ + – ] По словам ученых, остается еще много неизвестных, которые стоит обнаружить, чтобы решить проблему Хаббла. Хотя некоторые ученые предполагают, что подобное несоответствие в расчетах говорит о том, что в ранней Вселенной существовала совсем другая физика, возможно даже другой вид темной энергии Фото: NASA/ESA

"Изначально во Вселенной доминировала темная материя, которая возможно и сдерживала ее расширение, но потом космос заполнила темная энергия. В любом случае мы получили более точное представление об эволюции Вселенной", — говорит Браут.

Как уже писал Фокус, недавно закончивший школу американец с помощью игры Minecraft смог создать практически всю известную нам Вселенную.

Также Фокус писал о том, что ученые подошли вплотную к решению вопроса, почему во Вселенной не осталось антиматерии, которая существовала в самом начале существования космоса.

Фокус уже писал о недавнем исследовании, в котором говорится, что Вселенная скоро перестанет расширятся и наоборот будет происходить процесс ее сжатия.