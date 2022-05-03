Расширение Вселенной "скоро" закончится, и она начнет сжиматься: когда все начнется

Новое исследование предполагает, что после почти 13,8 млрд лет расширения Вселенной, этот процесс может остановиться.

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Ученые создали модель развития Вселенной, которая показала, что темная энергия, способствующая ее стремительному расширению со временем может утратить свою силу. Но друга характеристика этой энергии будут способствовать постепенному сжатию Вселенной, что приведет к ее "смерти" или возможно, к новому возрождению пространства-времени, сообщает Live Science.

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Ученые из Принстонского университета пришли к выводу, что загадочная темная энергия – это не постоянная сила природы. Она может меняться со временем, в частности ее отталкивающая способность к расширению Вселенной может замедляться и в конце концов, полностью остановиться. После этого, у темной энергии проявится ее притягивающая способность, что приведет к медленному сжатию Вселенной.

Расширение закончится скоро по космическим меркам

Модель эволюции Вселенной, созданная учеными, показала, что ускоренное расширение Вселенной может завершиться через 65 млн лет, а через 100 млн лет она вообще перестанет расширяться. После этого, может наступить период медленного сжатия, который будет длиться несколько миллиардов лет. В результате Вселенная либо "умрет", либо наступит ее новое возрождение.

"Мы считаем, что процесс замедления расширения Вселенной произойдет достаточно быстро. Ведь 65 млн лет в космических масштабах – это небольшой отрезок времени", — говорит Пол Стейнхардт из Принстонского университета.

Еще в 90-х годах прошлого века ученые выяснили, что Вселенная расширяется быстрее, чем миллиарды лет назад и причиной этому является темная энергия, которая имеет способность отталкивать такие массивные объекты, как галактики друг от друга.

[ + – ] Модель эволюции Вселенной, созданная учеными, показала, что ускоренное расширение Вселенной может завершиться через 65 млн лет, а через 100 млн лет она вообще перестанет расширяться Фото: Live Science

Теории касательно темной энергии

Согласно теории, которую предложил еще Альберт Эйнштейн, темная энергия имеет неизменяемую форму. То есть эта сила не меняется, а значит расширение Вселенной будет длиться вечно. Но другая теория, которую предложили ученые, среди которых был и Стейнхардт, еще в 1998 году, говорит о том, что темная энергия не обязательно должна быть постоянной, и она может менять свои характеристики. Это значит, что темная энергия может иметь как отталкивающую, так и притягивающую способности.

Темная энергия может терять свою силу

Создав новую модель эволюции Вселенной, ученые пришли к выводу, что сила темной энергии, которая позволяет ей способствовать расширению Вселенной, со временем будет угасать. Моделирование показало, что процесс замедления отталкивающей силы темной энергии начался еще несколько миллиардов лет назад. Поэтому ускоренное расширение Вселенной замедляется уже сейчас.

По словам Стейнхардта, после того, как закончится расширение Вселенной и начнется ее сжатие, этот процесс будет происходить очень медленно. Чтобы сжаться до половины своих нынешних размеров, Вселенной потребуется несколько миллиардов лет.

Два сценария "конца" Вселенной

"Мы считаем, что в конце концов, произойдет одно из двух вероятных событий. Или Вселенная будет сжиматься до тех пор, пока не исчезнет и не закончится пространство-время. Или же она сожмется до такого состояния, в каком она пребывала перед Большим взрывом и произойдет еще одно подобное событие, что положит начало новой Вселенной", — говорит Стейнхардт.

[ + – ] В конце концов произойдет одно из двух вероятных событий: или Вселенная будет сжиматься до тех пор, пока не исчезнет и не закончится пространство-время. Или же она сожмется до такого состояния в каком она пребывала перед Большим взрывом Фото: Live Science

Если верен второй сценарий развития событий, то согласно теории Стейнхардта Вселенная постоянно расширяется и сжимается. Это значит, что наша Вселенная не первая и не последняя в бесконечной серии Вселенных.

К сожалению, новое исследование остается только теорией, ведь нет возможности его проверить. Чем все закончится на самом деле, возможно, увидят только наши очень далекие потомки, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые ищут ответ на вопрос: может ли наша Вселенная разорваться на части? Ответить на этот вопрос ученым может помочь новый космический телескоп Nancy Grace Roman.

Также Фокус писал о том, что существуют несколько отличных от общепринятой, теорий рождения нашей Вселенной. Теорию Большого взрыва ставили под сомнение уже несколько раз.

Еще Фокус писал о том, что ученые создали модель, с помощью которой смогли увидеть, как зажглись первые звезды в нашей Вселенной и как свет начал распространятся в космосе.