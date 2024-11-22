Второй спутник Земли оказался родственником Луны и нашей планеты: что выяснили ученые

Согласно исследованию, так называемая вторая Луна, а на самом деле астероид, который с конца сентября является естественным спутником Земли, похоже нанес визит своим родственникам.

В конце сентября этого года у Земли появился еще один естественный спутник – астероид 2024 PT5. Уже 25 ноября он навсегда покинет нашу планету и улетит дальше в космос. Исследование этого астероида показывает, что он был создан из материала, который был выброшен в космос с поверхности Луны после падения другого астероида. Учитывая, что Луна возникла из материала, выброшенного с Земли, то астероид 2024 PT5 в течение двух месяцев, можно сказать, находился в гостях у своих родственников. Исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самая популярная теория, объясняющая происхождение Луны, гласит, что наш спутник родился в результате сильного столкновения Земли и другого объекта, похожего на планету примерно 4 млрд лет назад. В результате удара в космос были выброшены каменистые обломки, которые под влиянием гравитации собрались в то, что мы сейчас знаем, как Луна.

Ученые считают, что вторая Луна Земли, астероид 2024 PT5, сформировался похожим образом, ведь скорее всего был выброшен с поверхности Луны в результате ударного события. То есть это может быть просто огромный камень, который был когда-то частью Луны, а теперь является членом группы астероидов под названием Арджуны. Авторы исследования даже считают, что все эти астероиды могли появится благодаря Луне в результате ударных событий.

Самая популярная теория, объясняющая происхождение Луны, гласит, что наш спутник родился в результате сильного столкновения Земли и другого объекта, похожего на планету примерно 4 млрд лет назад Фото: NASA

К таким выводам ученые пришли на основании тщательного изучения астероида 2024 PT5 пока он находился близко к Земле. Дело в том, что гравитация нашей планеты захватила этот астероид 29 сентября, но он даже не успеет совершить полный оборот вокруг Земли до 25 ноября, прежде чем улетит от нее навсегда. Быстрое вращение астероида, а также его химический состав, указываю на то, что это действительно может быть часть Луны.

Ученые считают, что вторая Луна Земли, астероид 2024 PT5, скорее всего был выброшен с поверхности Луны в результате ударного события Фото: Earth.com

Группа астероидов Арджуна состоит из космических камней, которые вращаются почти по такой же орбите вокруг Солнца, что ми Земля на расстоянии примерно 150 млн км от нашей звезды. Астероиды этой группы могут подлетать к Земле на расстояние примерно 4,5 млн км со скоростью примерно 3500 км/ч. В этом случае гравитация Земли может иногда притянуть к себе любой астероид, что сделает его на некоторое время второй Луной.

Дополнительные естественные спутники Земли появляются у нашей планеты время от времени. В одних случаях астероиды остаются возле Земли в течение нескольких дней, недель и даже месяцев и при этом даже не совершают полный оборот вокруг нее. В других случаях астероиды задерживаются возле Земли на один год или даже на несколько лет, при это совершая даже не один, а несколько полных оборотов.

Как уже писал Фокус, астрономы объяснили невозможные черные дыры, обнаруженные космическим телескопом Уэбб. Исследование предлагает еще одно объяснение тому факту, что в очень ранней Вселенной существуют сверхмассивные черные дыры, которых не должно быть.

Также Фокус писал о том, что, согласно еще одному исследованию, частицы неуловимой темной материи можно обнаружить уже в ближайшем будущем, если в нашей галактике вспыхнет сверхновая.