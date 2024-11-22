Астрономы объяснили невозможные черные дыры, обнаруженные космическим телескопом Уэбб

Исследование предлагает еще одно объяснение тому факту, что в очень ранней Вселенной существуют сверхмассивные черные дыры, которых не должно быть.

Наблюдения, сделанные с помощью космического телескопа Уэбб, позволили астрономам обнаружить невозможные сверхмассивные черные дыры. Согласно модели эволюции Вселенной, огромные черные дыры просто не должны существовать в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Авторы нового исследования, принятого к публикации в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, предлагают объяснение тому, каким образом эти космические монстры сформировались очень быстро в ранней Вселенной, пишет Live Science.

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В ядрах почти всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Они настолько огромные, то их масса может быть больше массы Солнца в диапазоне от 100 тысяч раз до миллиардов раз. К удивлению астрономов, космический телескоп Уэбб обнаружил существование таких гигантов в самом начале так называемого космического рассвета, то есть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. То есть эти огромные черные дыры уже существовали тогда, когда начали формироваться первые звезды и галактики.

Но это большая проблема, ведь черные дыры могут быть созданы только в результате смерти массивных звезд. То есть звезды сначала должны появится, прожить свою жизнь, умереть и только после этого оставить после себя черную дыру. Для того, чтобы стать сверхмассивной черной дыре нужно слиться с другой черной дырой, а затем постоянно поглощать окружающую материю. Согласно существующей теории, для этого требуются миллиарды лет. Но каким-то образом, обнаруженные в ранней Вселенной сверхмассивные черные дыры, возникли за относительно короткий по космическим меркам период времени.

Сверхмассивная черная дыра в ядре Млечного Пути. Это первый прямой снимок нашей "родной" сверхмассивной черной дыры Фото: EHT Collaboration

Авторы нового исследование считают, что на самом деле эти черные дыры могли возникнуть как крошечные объекты в первые мгновения после Большого взрыва, а затем быстро выросли. Новая гипотеза основана на предположении физика Стивена Хокинга о том, что в первые секунды после Большого взрыва могло возникнуть огромное количество крошечных первичных черных дыр. Они не были созданы в результате смерти звезд, ведь их не существовало, а появились непосредственно из материи, которая была сжата гравитацией до очень высокой платности в хаосе первичной плазмы.

Хокинг считал, что эти черные дыры, которые могут быть такими же маленькими, как астероиды, и медленно исчезают из-за так называемого излучения Хокинга, которое можно увидеть и сегодня. За десятилетия поисков ученые не нашли первичные черные дыры и даже если они существуют, то составляют крошечную долю всей материи во Вселенной.

Авторы нового исследование считают, что на самом деле эти черные дыры могли возникнуть как крошечные объекты в первые мгновения после Большого взрыва, а затем быстро выросли. Иллюстрация Фото: ESA/Hubble

Авторы исследование считают, что даже небольшая часть первичных черных дыр могла бы вырасти до огромных размеров в течение 100 млн лет. Это могло произойти благодаря тому, что эти черные дыры оказались в самых плотных скоплениях материи и притянули ее к себе еще в самый ранний период истории космоса. Таким образом они стали сверхмассивными.

Астрономы считают, что, возможно все гигантские черные дыры, даже та, что существует в ядре Млечного Пути, были созданы не в результате смерти звезд и последующего слияния. Они уже существовали параллельно с первыми звездами и галактиками, которые только начали свое формирование.

Ученые считают, что огромные черные дыры уже существовали параллельно с первыми звездами и галактиками, которые только начали свое формирование. Иллюстрация Фото: Scitech Daily

При этом большую часть своей массы огромные черные дыры набрали еще до того, как первый звездный свет озарил Вселенную. То есть, как считают, ученые, когда появились первые звезды, то рядом уже существовали гигантские космические черные монстры.

Пока что это только гипотеза и ученые хотя включить такой вариант развития событий в модели эволюции первых звезд и галактик, чтобы выяснить, насколько верным является их предположение. После этого ученые хотя сравнить эти модели с данными наблюдений за сверхмассивными черными дырами, чтобы выяснить, объясняет ли это тайну их происхождения.

Как уже писал Фокус, поиск темной материи может закончиться уже завтра и для этого нужен космический взрыв и немного удачи. Ученые считают, что с помощью взрыва сверхновой, который произойдет относительно недалеко от Земли, можно обнаружить неуловимую форму материи.

Также Фокус писал о том, что ученым впервые удалось запечатлеть с высоким разрешением звезду, которая не находится в Млечном Пути. Эта звезда умирает и в может в ближайшем будущем взорваться сверхновой.