Гигант в коконе: впервые получен снимок крупным планом звезды за пределами Млечного Пути (фото)

Судя по тому, что гигантская звезда выбрасывает свое вещество в космос, она умирает и в конечном итоге взорвется сверхновой.

Впервые астрофизики получили максимально детальную фотографию звезды, которая не находится в нашей галактике Млечный Путь. С помощью наземного телескопа VLT Европейской южной обсерватории был сделан снимок крупным планом звезды под названием WOH G64, которая окружена яйцевидным коконом. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет The Guardian.

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До сих пор звезды в других галактиках выглядели на фотографиях просто, как точки света, но теперь ученым удалось сделать то, чего еще никогда никто не делал. Впервые была получена детальная фотография звезды, которая находится в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако.

Снимок крупным планом звезды под названием WOH G64 Фото: ESO

Звезда под названием WOH G64 является красным сверхгигантом, которая находится на последней стадии своей жизни и активно выбрасывает в космос свое вещество. Звезда, расположенная на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, умирает и в конечном итоге взорвется сверхновой. Гигантская звезда WOH G64, по оценкам ученых, в 2 000 раз больше Солнца по размеру. Ученые считают, что это самая большая звезда в соседней галактике.

Огромные звезды, которые заканчивают свой жизненный цикл начинают сбрасывать свои внешние слои и астрофизики считают, что звезда WOH G64 делает это примерно 10 лет. В результате из выброшенного газа вокруг звезды образовался яйцевидный кокон. Ученые считают, что овальную форму кокона можно объяснить тем, что звезда быстро вращается вокруг своей оси. Хотя на форму кокона также может влиять гравитационное притяжении соседней звезды-компаньона, которая еще не обнаружена.

Звезда WOH G64 в представлении художника Фото: ESO

Учитывая изменения, которые происходят со звездой она в будущем взорвется сверхновой, хотя до этого момента может пройти тысячи лет. С другой стороны, ранее астрономы видели звезды, которые начинали сбрасывать свой внешний слой за несколько лет до взрыва сверхновой. Какова будет истинная судьба звезды WOH G64 покажет время. Ученые считают, что эта звезда может все-таки взорваться в ближайшие годы учитывая ее особенности.

Большое Магелланово Облако. В этой галактике находится звезда WOH G64 Фото: NASA

По словам авторов исследования, еще никогда не удавалось наблюдать за изменениями умирающей звезды в режиме реального времени, особенно звезды, которая может вот-вот исчезнуть.

После смерти массивных звезд, которые живут сотни миллионов и даже миллиарды лет, остаются либо черные дыры звездной массы, либо нейтронные звезды. Предсказать заранее, что останется от звезды WOH G64, возможности нет.

Как уже писал Фокус, считалось невозможным, что звезды, похожие на Солнце, могут вращаться вокруг черных дыр. Но астрономы обнаружили два примера таких двойных систем. Вселенная продолжает удивлять астрономов наличием уникальных процессов, которые касаются жизни и смерти звезд.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, галактика Млечный Путь по многим параметрам отличается от похожих по размеру и массе галактик.