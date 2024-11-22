Гігант у коконі: уперше отримано знімок крупним планом зірки за межами Чумацького Шляху (фото)

Судячи з того, що гігантська зірка викидає свою речовину в космос, вона помирає і зрештою вибухне надновою.

Уперше астрофізики отримали максимально детальну фотографію зірки, яка не знаходиться в нашій галактиці Чумацький Шлях. За допомогою наземного телескопа VLT Європейської південної обсерваторії було зроблено знімок крупним планом зірки під назвою WOH G64, яка оточена яйцеподібним коконом. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише The Guardian.

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Досі зірки в інших галактиках виглядали на фотографіях просто, як точки світла, але тепер ученим вдалося зробити те, чого ще ніколи ніхто не робив. Уперше було отримано детальну фотографію зірки, яка знаходиться в галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара.

Знімок крупним планом зірки під назвою WOH G64 Фото: ESO

Зірка під назвою WOH G64 є червоним надгігантом, яка перебуває на останній стадії свого життя і активно викидає в космос свою речовину. Зірка, розташована на відстані 160 тисяч світлових років від нас, помирає і в кінцевому підсумку вибухне надновою. Гігантська зірка WOH G64, за оцінками вчених, у 2000 разів більша за Сонце за розміром. Вчені вважають, що це найбільша зірка в сусідній галактиці.

Величезні зірки, які закінчують свій життєвий цикл, починають скидати свої зовнішні шари і астрофізики вважають, що зірка WOH G64 робить це приблизно 10 років. У результаті з викинутого газу навколо зірки утворився яйцеподібний кокон. Вчені вважають, що овальну форму кокона можна пояснити тим, що зірка швидко обертається навколо своєї осі. Хоча на форму кокона також може впливати гравітаційне тяжіння сусідньої зірки-компаньйона, яку ще не виявлено.

Зірка WOH G64 в уявленні художника Фото: ESO

З огляду на зміни, які відбуваються із зіркою вона в майбутньому вибухне надновою, хоча до цього моменту може пройти тисячі років. З іншого боку, раніше астрономи бачили зірки, які починали скидати свій зовнішній шар за кілька років до вибуху наднової. Якою буде справжня доля зірки WOH G64 покаже час. Вчені вважають, що ця зірка може все-таки вибухнути найближчими роками з огляду на її особливості.

Велика Магелланова Хмара. У цій галактиці знаходиться зірка WOH G64 Фото: NASA

За словами авторів дослідження, ще ніколи не вдавалося спостерігати за змінами зірки, що помирає, в режимі реального часу, особливо зірки, яка може ось-ось зникнути.

Після смерті масивних зірок, які живуть сотні мільйонів і навіть мільярди років, залишаються або чорні діри зоряної маси, або нейтронні зірки. Передбачити заздалегідь, що залишиться від зірки WOH G64 можливості немає.

Як уже писав Фокус, вважалося неможливим, що зірки, схожі на Сонце, можуть обертатися навколо чорних дір. Але астрономи виявили два приклади таких подвійних систем. Всесвіт продовжує дивувати астрономів наявністю унікальних процесів, які стосуються життя і смерті зірок.

Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, галактика Чумацький Шлях за багатьма параметрами відрізняється від схожих за розміром і масою галактик.