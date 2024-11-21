Не такий, як інші: Чумацький Шлях відрізняється від схожих галактик, у чому причина (фото)

Астрономи вважають, що не можна використовувати нашу галактику для розуміння еволюції подібних їй астрономічних об'єктів.

Багато десятиліть астрономи використовували Чумацький Шлях як модель для розуміння еволюції схожих галактик. Тепер учені з'ясували, що наша галактика не може слугувати такою моделлю, адже Чумацький Шлях відрізняється від собі подібних астрономічних об'єктів. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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За словами вчених, для розуміння фізики формування схожих галактик і фізики темної матерії часто використовували Чумацький Шлях як еталон. Щоб з'ясувати, чи справді наша галактика може служити цим цілям, астрономи вивчили 101 галактику, схожу за масою і розміром на Чумацький Шлях. Дослідження показало, що еволюція нашої галактики багато в чому відрізняється від еволюції схожих астрономічних об'єктів.

Чумацький Шлях, як і всі галактики, складається зі звичайної матерії та загадкової темної матерії. Але остання є невидимою і займає 85% усієї матерії у Всесвіті. При цьому ніхто не знає, з чого складається темна матерія, але вважається, що вона допомогла сформувати галактики.

Щоб з'ясувати, чи справді наша галактика може слугувати цим цілям, астрономи вивчили 101 галактику, схожу за масою і розміром на Чумацький Шлях Фото: phys.org

Існуючі теорії припускають, що галактики сформувалися всередині гало темної матерії, які досі оточують галактики. Гало темної матерії мали величезний розмір, а тому сильну гравітацію, що сприяло накопиченню звичайної матерії в окремій ділянці космосу, з якої виникли зірки та галактики.

Щоб визначити, як гало темної матерії впливає на еволюцію галактик, учені спершу вивчили галактики-супутники, що обертаються навколо великих, масивних галактик, схожих на Чумацький Шлях. Зокрема, було виявлено 378 супутників у 101 галактики. Також учені використовували дані спостережень за чотирма найяскравішими супутниками Чумацького Шляху, зокрема за галактиками Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара.

Щоб визначити, як гало темної матерії впливає на еволюцію галактик, вчені спочатку вивчили галактики-супутники, які обертаються навколо великих, масивних галактик, схожих на Чумацький Шлях. Фото: phys.org

Результати показують, що схожі на Чумацький шлях галактики мають кількість супутників у діапазоні від 0 до 13. У цьому випадку чотири добре спостережувані супутники Чумацького Шляху вкладаються в цей діапазон.

Астрономи також виявили, що батьківські галактики з великими супутниками, схожими за розміром на Велику Магелланову Хмару та Малу Магелланову Хмару, як правило, мають більше супутників загалом. Але насправді Чумацький Шлях має менше супутників, ніж схожі галактики, що робить його винятком серед собі подібних.

Утворення нових зірок дає важливу інформацію про еволюцію галактики. Як з'ясували вчені, у дрібніших супутниках інших галактик триває процес появи нових зірок. Але в дрібних супутниках Чумацького Шляху цей процес давно припинився і зірки з'являються далі тільки у Великій і Малій Магеллановій Хмарі.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

За словами вчених, Чумацький Шлях має унікальне поєднання старих супутників, де не виникають нові зірки, і нових, більш активних. Чому зірки в менш масивних супутниках нашої галактики не з'являються, поки що залишається загадкою.

Мала Магелланова Хмара Фото: NASA

Учені вважають, що це може відбуватися через гравітаційне тяжіння гало темної матерії всередині та навколо батьківської галактики. Але потрібно ще з'ясувати, що відбувається з гало темної матерії маленьких галактик-супутників.

За словами авторів дослідження, попередні результати показують, що не можна використовувати Чумацький Шлях як модель формування галактик.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили наймолодшу планету, яка в 10 разів більша за Землю, а у її зірки є унікальна особливість. Астрономи виявили планету, якій всього 3 млн років, і вона обертається навколо зірки, що має незвичайний протопланетний диск.

Також Фокус писав про те, що згідно з ще одним дослідженням, порушенням законів фізики можна пояснити те, чому чорні діри в ранньому Всесвіті змогли набрати дуже велику масуза відносно короткий період.