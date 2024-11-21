У 10 разів більша за Землю: виявлено наймолодшу планету, у її зірки є унікальна особливість

Астрономи виявили планету, якій лише 3 млн років, і вона обертається навколо зірки, що має незвичайний протопланетний диск.

Учені виявили на відстані 520 світлових років від нас наймолодшу серед відомих планет, які були виявлені за допомогою транзитного методу. Ця планета в 10 разів більша за Землю і має 30 % маси Юпітера. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

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На сьогодні астрономи виявили за межами Сонячної системи понад 5,5 тисячі планет. Більшість із них було знайдено за допомогою транзитного методу. Це означає, що коли планета проходить між своєю зіркою і телескопом, то вона закриває собою частину світла зірки, яскравість якої на короткий час знижується.

Тепер же астрономи за допомогою космічного телескопа TESS, який шукає планети за допомогою транзитного методу, виявили наймолодший відомий нам світ, знайдений таким чином. Нова планета отримала назву IRAS 04125+2902 b.

Вона розташована на відстані 520 світлових років від нас, що вважається відносно близькою відстанню за космічними мірками. IRAS 04125+2902 b у 10,7 разів більша за Землю за розміром, а її маса становить приблизно 30% маси Юпітера. При цьому повний оберт навколо своєї зірки планета здійснює за майже 9 земних днів.

Астрономи з'ясували, що ця планета має вік лише 3 млн років. Для порівняння Землі 4,5 млрд років. До цього вчені знаходили відносно молоді планети за допомогою транзитного методу, вік яких оцінюють у діапазоні від 10 до 40 млн років.

До цього вчені знаходили відносно молоді планети за допомогою транзитного методу, вік яких оцінюють у діапазоні від 10 до 40 млн років Фото: wikipedia

Автори дослідження вважають, що виявити молодші планети складно, адже вони або формуються триваліший період часу, або ж їх приховує протопланетний диск, що оточує зірку, в якому і створюються планети.

Вчені вважають, що зірка, навколо якої обертається IRAS 04125+2902 b також дуже молода і їй також приблизно 3 млн років. При цьому з'ясувалося, що зовнішня частина протопланетного диска зірки зміщена відносно площини орбіти зірки і її видно лицьовим боком, а не збоку.

Дослідження також показало, що у внутрішній частині протопланетного диска дуже мало газу і пилу, що вказує на процес формування планет. Саме таке дивне положення диска дало змогу вченим виявити дуже молоду планету.

Автори дослідження кажуть, що це дуже важливе відкриття, адже воно дає можливість отримати безвідсоткову інформацію про найбільш ранні етапи формування планет біля дуже молодої зірки. Рідкісне положення протопланетного диска, а також відносно близьке розташування зірки IRAS 04125+2902 дає унікальну можливість вченим краще зрозуміти, як з'явилися планети навколо молодого Сонця.

Як уже писав Фокус, нове відкриття пояснює загадку Плутона, а також вказує на те, що планети Уран і Нептун не такі, якими здаються. Вчені з'ясували справжній хімічний склад ранньої Сонячної системи і таким чином пояснили давню загадку.

Також, як уже писав Фокус, вчені сперечаються про те, чи справді марсохід NASA виявив на Червоній планеті ознаки стародавнього життя.