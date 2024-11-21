Уран і Нептун не такі, як здаються: нове відкриття також пояснює загадку Плутона (фото)

Учені з'ясували справжній хімічний склад ранньої Сонячної системи і таким чином пояснили давню загадку.

Астрономи з'ясували, яким був справжній хімічний склад ранньої Сонячної системи, і виявилося, що вона містила набагато більше вуглецю, кисню й азоту, ніж вважалося раніше. Це відкриття пояснює, чому Плутон, найбільший об'єкт у поясі Койпера, складається з каменів, а не льоду. Також крижані гіганти Уран і Нептун, можуть містити більше каміння, ніж припускається. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Несподівано висока щільність Плутона, який здебільшого складається з каменю, а не льоду, давно спантеличує астрономів. Ця карликова планета є найбільшим об'єктом поясу Койпера, регіону, наповненого кам'янистими тілами, який починається за орбітою Нептуна. Тобто з огляду на те, що Плутон розташований у дуже холодному регіоні Сонячної системи, він має бути крижаним, а не кам'янистим об'єктом.

Плутон Фото: NASA

За словами вчених, наявні моделі первинного газу і пилу, з яких була створена Сонячна система, не припускають створення багатих камінням об'єктів у поясі Койпера. Але більшість цих об'єктів, складаються в основному з каменю, а не льоду.

Автори дослідження з'ясували, що в ранній Сонячній системі існувало набагато більше вуглецю, азоту і кисню, ніж вважалося раніше. Велика кількість вуглецю скоротила кількість доступної води, що призвело до утворення наповнених камінням, а не льодом об'єктів у поясі Койпера, вважають учені. Це стосується і Плутона.

Існуючі моделі первинного газу і пилу, з яких було створено Сонячну систему, не припускають створення багатих камінням об'єктів у поясі Койпера Фото: ESO

Учені провели новий аналіз даних космічного апарата "Розетта", який ретельно вивчив комету 67P/Чурюмова-Герасименко, народжену в поясі Койпера. Дослідження показало, що стійкі до сонячного випромінювання хімічні сполуки в ранній Сонячній системі перенесли значну частину первинного вуглецю в її зовнішні регіони, де були створені об'єкти пояса Койпера. Вуглець опинився в пастці у відносно стабільних хімічних сполуках, таких як оксид вуглецю (CO) і діоксид вуглецю (CO₂). Це зменшило кількість вільного кисню, доступного для утворення водяного льоду.

Також учені провели аналіз зразків астероїдів Рюгу і Бенну і з'ясували, що там відсутні сульфати. Це означає, що астероїди накопичили менше водяного льоду, ніж вважалося раніше. Автори дослідження вважають, що занадто великий вміст вуглецю в ранній Сонячній системі вказує на те, що планети Уран і Нептун, можуть містити більше каміння, ніж припускається. Тобто це можуть бути не крижані гіганти.

Уран Фото: NASA

За словами вчених, нові дані про хімічний склад ранньої Сонячної системи узгоджуються з останніми даними, отриманими під час вивчення Сонця.

Нептун Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що чорні діри порушили закони фізики, щоб вирости до жахливих розмірів. Астрофізики кажуть, що результати їхнього дослідження є несподіваними, адже було виявлено унікальний механізм зростання чорних дір.

Також Фокус писав про те, що Міжнародна космічна станція нещодавно опинилася в небезпечній ситуації. Річ у тім, що з нею міг зіткнутися уламок космічного сміття, тому МКС зробила маневр ухилення.