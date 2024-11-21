Уран и Нептун не такие, как кажутся: новое открытие также объясняет загадку Плутона (фото)

Ученые выяснили настоящий химический состав ранней Солнечной системы и таким образом объяснили давнюю загадку.

Астрономы выяснили, каким был настоящий химический состав ранней Солнечной системы и оказалось, что она содержала намного больше углерода, кислорода и азота, чем считалось ранее. Это отрытие объясняет, почему Плутон, самый большой объект в поясе Койпера состоит из камней, а не льда. Также ледяные гиганты Уран и Нептун, могут содержать больше камней, чем предполагается. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Неожиданно высокая плотность Плутона, который в основном состоит из камня, а не льда, давно озадачивает астрономов. Эта карликовая планета является крупнейшим объектом пояса Койпера, региона, наполненного каменистыми телами, который начинается за орбитой Нептуна. То есть учитывая то, что Плутон находится в очень холодном регионе Солнечной системы, он должен быть ледяным, а не каменистым объектом.

Плутон Фото: NASA

По словам ученых, существующие модели первичного газа и пыли, из которых была создана Солнечная система, не предполагают создание богатых камнями объектов в поясе Койпера. Но большинство эти объектов, состоят в основном из камня, а не льда.

Авторы исследования выяснили, что в ранней Солнечной системе существовало намного больше, углерода, азота и кислорода, чем считалось ранее. Большое количество углерода сократило количество доступной воды, что привело к образованию наполненных камнями, а не льдом объектов в поясе Койпера, считают ученые. Это касается и Плутона.

Существующие модели первичного газа и пыли, из которых была создана Солнечная система, не предполагают создание богатых камнями объектов в поясе Койпера Фото: ESO

Ученые провели новый анализ данных космического аппарата "Розетта", который тщательно изучил комету 67P/Чурюмова-Герасименко, рожденную в поясе Койпера. Исследование показало, что устойчивые к солнечному излучению химические соединения в ранней Солнечной системе перенесли значительную часть первичного углерода в ее внешние регионы, где были созданы объекты пояса Койпера. Углерод оказался в ловушке в относительно стабильных химических соединениях, таких как оксид углерода (CO) и диоксид углерода (CO₂). Это уменьшило количество свободного кислорода, доступного для образования водяного льда.

Также ученые провели анализ образцов астероидов Рюгу и Бенну и выяснили, что там отсутствуют сульфаты. Это значит, что астероиды накопили меньше водяного льда, чем считалось ранее. Авторы исследования считают, что слишком большое содержание углерода в ранней Солнечной системе указывает на то, что планеты Уран и Нептун, могут содержать больше камней, чем предполагается. То есть это могут быть не ледяные гиганты.

Уран Фото: NASA

По словам ученых, новые данные о химическом составе ранней Солнечной системы согласуются с последними данными, полученными при изучении Солнца.

Нептун Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что черные дыры нарушили законы физики, чтобы вырасти до чудовищных размеров. Астрофизики говорят, что результаты их исследования являются неожиданными, ведь был обнаружен уникальный механизм роста черных дыр.

Также Фокус писал о том, что Международная космическая станция недавно оказалась в опасной ситуации. Дело в том, что с ней мог столкнуться обломок космического мусора, поэтому МКС совершила маневр уклонения.