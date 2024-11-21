Небезпечна ситуація на орбіті: МКС довелося запустити двигуни, щоб уникнути зіткнення

Шматок космічного сміття, що летить у бік Міжнародної космічної станції, змусив NASA вжити термінових заходів з ухилення.

У вівторок, 19 листопада, о 22:09 за Києвом, були запущені двигуни російського космічного вантажного корабля "Прогрес", прикріпленого до Міжнародної космічної станції (МКС). Це було зроблено для того, щоб трохи змінити орбіту станції і завдяки цьому вдалося ухилитися від потенційно небезпечного шматка космічного сміття, пише Space.

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Згідно з повідомленням NASA, для МКС існувала загроза зіткнення з уламком непрацюючого військового метеорологічного супутника, який розвалився на частини ще 2015 року. Відтоді уламки літають навколо Землі і становлять загрозу для супутників, що працюють, зокрема і для МКС.

Як показали розрахунки, якщо не провести маневр ухилення, то уламок космічного сміття пролетить у межах 4 км від МКС і потенційно може врізатися в станцію. Тому NASA, спільно з "Роскосмосом", ухвалило рішення змінити орбіту МКС за допомогою запуску двигунів російського космічного вантажного корабля "Прогрес". Двигуни працювали протягом 5,5 хвилин. Таким чином вдалося уникнути небезпечного інциденту.

Подібні маневри ухилення не є чимось незвичайним. З 1999 року по 2022 рік МКС довелося ухилятися від уламків космічного сміття вже 32 рази. У 2023 році станції довелося змінювати свою орбіту через космічне сміття 2 рази.

Але такі інциденти можуть виникати частіше, адже низька навколоземна орбіта дедалі більше наповнюється неробочими супутниками і відпрацьованими ступенями космічних ракет.

Маневр ухилення, який виконала МКС, стався всього за майже 2 години до важливої події в галузі космічних польотів. У вівторок, 19 листопада опівночі з космодрому компанії SpaceX у штаті Техас відбувся шостий випробувальний запуск у космос мегаракети Starship, як уже писав Фокус.

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