Вічна загроза з космосу: які шанси, що астероїд скоро впаде на Землю

На жаль, є 100%-ва ймовірність, що космічний камінь скоро впаде на нашу планету, але не потрібно передчасно переживати.

Астероїди являють собою кам'янисті об'єкти, які залишилися після утворення Сонячної системи понад 4,5 млрд років тому. Мільйони астероїдів кружляють навколо Сонця на різній відстані від нашої зірки. Є також навколоземні астероїди, які часто зближуються з нашою планетою. Завжди є ймовірність того, що будь-який з астероїдів впаде на Землю, але є один важливий нюанс, пише IFLScience.

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Падіння астероїдів на Землю: як часто це відбувається?

Важливо розуміти, що астроїди часто падають на Землю, але здебільшого це невелике космічне каміння шириною до 1 метра або ж розміром у кілька метрів. Такі астероїди входять в атмосферу Землі і часто згорають у ній, хоча іноді їхні уламки у вигляді метеоритів приземляються на суші або в океанах. Тобто шанси на те, що скоро астероїд впаде на Землю дорівнюють 100%, адже це відбувається постійно.

Іноді невеликі астероїди, що падають на Землю, астрономи виявляють лише за кілька годин до їхнього прибуття. Але частіше астероїди потрапляють в атмосферу Землі без попередження. З іншого боку, уламки астероїдів у вигляді метеоритів часто падають на поверхню нашої планети, хоча і не завдають їй ніякої шкоди.

Імовірність зіткнення справді небезпечного астероїда із Землею

Великі астероїди, які можуть впасти на Землю є великою загрозою. Адже вони можуть спричинити руйнування міст, а деякі навіть призвести до масштабних змін клімату та масового вимирання.

Що більший астероїд, то їх менше у внутрішній частині Сонячної системи. Це означає, що ймовірність зіткнення такого величезного каменю із Землею також маленька.

Астрономи за допомогою спостережень за орбітами потенційно небезпечних для Землі астероїдів можуть розрахувати ймовірність того, вріжеться він у нашу планету чи ні. З іншого боку, космос є непередбачуваним місцем, де один астроїд може врізатися в інший і відтак змінити його орбіту. Наприклад, теоретично, це може статися 2029 року, коли до Землі дуже близько підлетить великий астероїд Апофіс. Але вчені вважають, що шанси такого розвитку подій мізерно малі.

Якби у внутрішній частині Сонячної системи опинився астероїд завширшки 10 км, схожий на той, що знищив динозаврів 66 млн років тому, то вчені вже б знали про це.

Що більший астероїд, то їх менше у внутрішній частині Сонячної системи. Це означає, що ймовірність зіткнення такого величезного каменю із Землею також маленька Фото: NASA

Потенційно небезпечні астероїди

Астероїдами, які становлять небезпеку для Землі, вважаються камені, що мають розмір не менше 100 метрів, і багато разів на рік такі астероїди прилітають повз нашу планету. Але розрахунки показують, що жоден із них не повинен врізатися в Землю в найближчому майбутньому, тобто щонайменше протягом найближчих 100 років.

Але тут ідеться про відомі астероїди, а астрономи ще багатьох із них не виявили. У NASA вважають, що у внутрішній частині Сонячної системи є приблизно 25 000 астероїдів, ширину яких оцінюють у середньому в 300 метрів. Але тільки 40% з них відомі вченим.

Але астрономи вважають, що якщо відомі астероїди не становлять для нас загрози, то значить і невідомі також. Хоча повної впевненості в цьому немає.

Коли на Землю може впасти астероїд, який знищить усе живе?

Одним із найвідоміших падінь астероїдів на Землю у відносно недавньому минулому є Тунгуська подія 1908 року. Можливо, такі падіння великих астероїдів відбуваються приблизно раз на 100 років або на 1 000 років, але ніхто не знає, чи так це.

Відтоді, як на Землі з'явилися тварини приблизно 600 млн років тому, на нашу планету впав тільки один величезний астероїд, який спричинив масове вимирання, наскільки відомо вченим. Усі інші чотири масові вимирання до цього були спричинені, зокрема, виверженнями вулканів.

Тож імовірність того, що такий самий величезний астероїд, який знищив динозаврів, знову впаде на Землю в будь-який конкретний рік, становить 1 до 600 мільйонів. Навіть за століття цей шанс все ще значно менший за один до мільйона.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що майже 30% зірок "з'їдають" схожі на Землю планети. Нове дослідження показує, що схожі на Сонце зірки поглинають близько розташовані до них кам'янисті планети.

Також Фокус писав про те, який вигляд має з космосу вулкан з правами людини, оточений "Лісом гоблінів". Вчені показали, який вигляд має з висоти священне місце в Новій Зеландії.