Який вигляд має з космосу вулкан із правами людини, оточений "Лісом гоблінів" (фото)

Учені показали, який вигляд має з висоти священне місце в Новій Зеландії.

На супутниковий знімок потрапила засніжена вершина священного в Новій Зеландії вулкана, яку оточують тисячі викривлених, схожих на гоблінів дерев, пише LiveScience.

Йдеться про гору Таранакі, яка є стратовулканом, розташованим на західному узбережжі Північного острова Нової Зеландії. Її висота становить 2 518 метрів над рівнем моря, що робить її другою за висотою вершиною в країні після гори Руапеху. Висота цього вулкана — 2 797 метрів, саме його знімали як Ородруїн у фільмах "Володар перснів".

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Ідеальне темно-зелене кільце на знімку навколо гори — це ліс, який простягається на 19 км. У національному парку Егмонт здебільшого ростуть два види великих вічнозелених дерев: риму (Dacrydium cupressinum) і камахі (Pterophylla racemosa).

Фото: NASA/Landsat 8

Ділянку лісу з деревами камахі, які ростуть ближче до вершини вулкана, називають "Лісом гоблінів". Таке прізвисько ділянка лісу дістала через викривлені дерева. Вони деформуються, бо їм доводиться проростати крізь скам'янілі рештки інших дерев, знищених виверженнями вулкана. Крони дерев також покриває довгий мох, що додає лісу моторошнуватого вигляду.

Раніше уряд Нової Зеландії надав горі Таранакі такі ж юридичні права, що й людині. Рішення було ухвалено через те, що гора має священний статус серед місцевих племен маорі. Вони вважають вулкан своїм предком і членом сім'ї.

Також гора Таранакі відома своєю формою — майже ідеальний конус, за винятком невеликих залишків двох згаслих вулканів, що розташовані на одному зі схилів гори.

Але гора не завжди була такою, її форма кардинально змінювалася з плином часу. Так, дослідження показало, що надземна частина вулкана зазнала 16 значних деформацій, під час минулих вивержень. Сама ж гора утворилася близько 135 тис. років тому.

Останнє велике виверження сталося близько 200 років тому. Дослідники вважають, що з імовірністю 30-50% протягом наступних 50 років може статися ще одне виверження вулкана, яке торкнеться більше ніж 100 тис. осіб.

Нагадаємо, на глибині пекельної воронки в Китаї виявили таємничий ліс. Дослідники вважають, що в цих древніх насадженнях можуть ховатися раніше незвідані види — чи так це, покаже час.