Как выглядит из космоса вулкан с правами человека, окруженный "Лесом гоблинов" (фото)

Ученые показали, как выглядит с высоты священное место в Новой Зеландии.

На спутниковый снимок попала заснеженная вершина священного в Новой Зеландии вулкана, которую окружают тысячи искривленных, похожих на гоблинов деревьев, пишет LiveScience.

Речь идет о горе Таранаки, которая является стратовулканом, располагающимся на западном побережье Северного острова Новой Зеландии. Ее высота составляет 2518 метров над уровнем моря, что делает ее второй по высоте вершиной в стране после горы Руапеху. Высота этого вулкана составляет 2797 метров, именно его снимали в качестве Ородруина в фильмах "Властелин колец".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Идеальное темно-зеленое кольцо на снимке вокруг горы – это лес, который простирается на 19 км. В национальном парке Эгмонт в основном растут два вида крупных вечнозеленых деревьев: риму (Dacrydium cupressinum) и камахи (Pterophylla racemosa).

Фото: NASA/Landsat 8

Участок леса с деревьями камахи, которые растут ближе к вершине вулкана, называют "Лесом гоблинов". Такое прозвище участок леса получил из-за искривленных деревьев. Они деформируются в результате того, что им проходится прорастать сквозь окаменелые останки других деревьев, уничтоженных извержениями вулкана. Кроны деревьев также покрывает свисающий мох, что добавляет лесу жутковатого вида.

Ранее правительство Новой Зеландии предоставило горе Таранаки такие же юридические права, что и человеку. Решение было принято из-за того, что гора имеет священный статус среди местных племен маори. Они считают вулкан своим предком и членом семьи.

Также гора Таранаки известна своей формой — почти идеальный конус, за исключением небольших остатков двух потухших вулканов, который находятся на одном из склонов горы.

Но гора не всегда была такое, ее форма кардинально менялась с течением времени. Так, исследование показало, что надземная часть вулкана претерпела 16 значительных деформаций, во время прошлых извержений. Сама же гора образовалась около 135 тыс. лет назад.

Последнее крупное извержение произошло около 200 лет назад. Исследователи считают, что с вероятностью 30-50% в следующие 50 лет может произойти еще одно извержение вулкана, которое затронет более 100 тыс. человек.

Напомним, на глубине адской воронки в Китае обнаружили таинственный лес. Исследователи считают, что в этих древних насаждениях могут скрываться ранее неизведанные науке виды — так ли это, покажет время.