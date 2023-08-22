Рай отвоевал это место. На глубине адской воронки в Китае обнаружили таинственный лес (фото)

Исследователи считают, что в этих древних насаждениях могут скрываться ранее неизведанные науке виды — так ли это, покажет время.

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Удивительная подземная находка была обнаружена в китайском геопарке группой ученых, изучающих местную пещеру. Удивительная структура была спрятана на глубине 200 метров, в месте, которое описано ЮНЕСКО как глобальный геопарк Лейе Фэншань, пишет Daily Mail.

Отметим, что это место описано ЮНЕСКО как преимущественно осадочное, содержащее более 60% карбонатных пород и относится к девонскому и пермскому периодам. Кроме того, данный геопарк также известен как "территория пещер и самого длинного в мире естественного моста". Однако даже это еще не все. Теперь это место также будет известно древним лесом, который уютно расположился на глубине адской воронки.

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Исследователи отмечают, что леса часто располагаются в глубине районов, а потому это явление в Китае также известно как "тянькэн" или "райские ямы". Геологический парк располагается в Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая.

Исследование было сделано группой ученых из Института карстовой геологии Китайской геологической службы. Ученые полагают, что это удивительное место, расположенное на глубине 200 метров ниже поверхности Земли может быть домом для еще неизвестных науке видов растений и животных.

Сами по себе гигантские воронки не являются для Китая чем-то удивительным. По информации Государственного информационного агентства Китая Синьхуа, благодаря новому открытию количество воронок в округе достигло 30. По словам соавтора исследования, старшего инженера института Чжана Юаньхайя, что на этом участке им с коллегами удалось обнаружить "хорошо сохранившийся первобытный лес на дне" и три пещеры в его стенах.

Древний лес расположился на дне адской воронки в Китае Фото: Shutterstock

Отметим, что воронка длиной 306 метров, ее ширина составляет 150 метров, а глубина достигает 192 метров, при этом объем воронки превышает 5 миллионов кубических метров. Эти данные позволяют официально отнести ее к категории крупных воронок.

По словам руководителя группы экспедиции Чэнь Лисиня, густые тенистые растения в лесу достигают плеча, а древние деревья возвышаются почти на 40 метров. Исследователи отмечают, что команда спустилась вниз более чем на 100 метров и "прошла несколько часов, чтобы добраться до дна воронки".

Ландшафт в геологическом парке представляет собой карстовый участок земли — состоит из известняка. Отметим, что подобные воронки, как правило, образуются в результате растворения коренных пород подземными водами и широко распространены в этом районе.

Исследователи отмечают, что находка уникальна сама по себе. Вероятно, древнему лесу удалось вырасти благодаря удивительной форме воронки, которая позволяла проникать достаточному количеству света.

Ранее Фокус писал о том, что в Японии обнаружили прекрасно сохранившийся ископаемый лес: жил миллионы лет назад.