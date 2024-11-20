Вечная угроза из космоса: какие шансы, что астероид скоро упадет на Землю

К сожалению, существует 100%-ная вероятность, что космический камень скоро упадет на нашу планету, но не нужно преждевременно переживать.

Астероиды представляют собой каменистые объекты, которые остались после образования Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад. Миллионы астероидов кружат вокруг Солнца на разном расстоянии от нашей звезды. Существуют также околоземные астероиды, которые часто сближаются с нашей планетой. Всегда существует вероятность того, что любой из астероидов упадет на Землю, но есть один важный нюанс, пишет IFLScience.

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Падение астероидов на Землю: как часто это происходит?

Важно понимать, что астроиды часто падают на Землю, но в основном это небольшие космические камни шириной до 1 метра или же размером в несколько метров. Такие астероиды входят в атмосферу Земли и часто сгорают в ней, хотя иногда их обломки в виде метеоритов приземляются на суше или в океанах. То есть шансы на то, что скоро астероид упадет на Землю равны 100%, ведь это происходит постоянно.

Иногда падающие на Землю небольшие астероиды астрономы обнаруживают всего за несколько часов до их прибытия. Но чаще астероиды попадают в атмосферу Земли без предупреждения. С другой стороны, обломки астероидов, в виде метеоритов часто падают на поверхность нашей планеты, хотя и не причиняют ей никакого ущерба.

Вероятность столкновения действительно опасного астероида с Землей

Большие астероиды, которые могут упасть на Землю являются большой угрозой. Ведь они могут вызвать разрушение городов, а некоторые даже привести к масштабным изменениям климата и массовому вымиранию.

Чем больше астероид, тем их меньше во внутренней части Солнечной системы. Это значит, что вероятность столкновения такого огромного камня с Землей также маленькая.

Астрономы с помощью наблюдений за орбитами потенциально опасных для Земли астероидов могут рассчитать вероятность того, врежется он в нашу планету или нет. С другой стороны, космос является непредсказуемым местом, где один астроид может врезаться в другой и таким образом изменить его орбиту. Например, теоретически, это может произойти в 2029 году, когда к Земле очень близко подлетит крупный астероид Апофис. Но ученые считают, что шансы такого развития событий ничтожно малы.

Если бы во внутренней части Солнечной системы оказался астероид шириной 10 км, похожий на то, что уничтожил динозавров 66 млн лет назад, то ученые уже бы знали об этом.

Чем больше астероид, тем их меньше во внутренней части Солнечной системы. Это значит, что вероятность столкновения такого огромного камня с Землей также маленькая Фото: NASA

Потенциально опасные астероиды

Астероидами, которые представляют опасность для Земли считаются камни, которые имеют размер не менее 100 метров и много раз в году такие астероиды прилетают мимо нашей планеты. Но расчеты показывают, что ни один из них не должен врезаться в Землю в ближайшем будущем, то есть как минимум в течение ближайших 100 лет.

Но здесь речь идет об известных астероидах, а астрономы еще многих из них не обнаружили. В NASA считают, что во внутренней части Солнечной системы находится примерно 25 000 астероидов, ширина которых оценивается в среднем в 300 метров. Но только 40% из них известны ученым.

Но астрономы считают, что если известные астероиды не представляют для нас угрозы, то значит и неизвестные также. Хотя полной уверенности в этом нет.

Когда на Землю может упасть астероид, который уничтожит все живое?

Одним из самых известных падений астероидов на Землю в относительно недавнем прошлом является Тунгусское событие 1908 года. Возможно, такие падения крупных астероидов происходят примерно раз в 100 лет или в 1000 лет, но никто не знает так ли это.

С тех пор, как на Земле появились животные примерно 600 млн лет назад, на нашу планету упал только один огромный астероид, который вызвал массовое вымирание, насколько известно ученым. Все остальные четыре массовые вымирания до этого были вызваны, в том числе извержениями вулканов.

Поэтому вероятность того, что такой же огромный астероид, который уничтожил динозавров, снова упадет на Землю в любой конкретный год, составляет 1 к 600 миллионам. Даже за столетие этот шанс все еще значительно меньше одного к миллиону.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что почти 30% звезд "съедают" похожие на Землю планеты. Новое исследование показывает, что похожие на Солнце звезды поглощают близко расположенные к ним каменистые планеты.

Также Фокус писал о том, как выглядит из космоса вулкан с правами человека, окруженный "Лесом гоблинов". Ученые показали, как выглядит с высоты священное место в Новой Зеландии.