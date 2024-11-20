Майже 30% зірок "з'їдають" схожі на Землю планети: що відбувається в космосі

Нове дослідження показує, що схожі на Сонце зірки поглинають близько розташовані до них кам'янисті планети.

За останні роки астрономи розробили методи вимірювання вмісту металів у зірках із надзвичайною точністю. Металами астрономи називають хімічні елементи, які важчі за водень і гелій. Споріднені зірки народжуються в одній і тій самій величезній молекулярній хмарі, а отже, повинні мати однаковий вміст металів або металічність. Але вчені виявили, що деякі споріднені зірки мають сильно виражений відмінний хімічний склад. Автори дослідження вважають, що забруднення металами зірок відбувається завдяки тому, що вони поглинають близько розташовані до них кам'янисті планети, схожі на Землю, які багаті на метали. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У космосі є клас планет, які мають надзвичайно короткий орбітальний період. Вони перебувають дуже близько до своїх зірок і здійснюють повний оберт навколо них усього за кілька годин. Хімічний склад цих кам'янистих планет схожий на склад Землі, а їхній діаметр рідко перевищує розмір нашої планети у 2 рази. Точно невідомо, як виникають такі планети. Вони могли мігрувати з більш далекої частини своєї зоряної системи або ж є залишками більшої планети, яка втратила свою атмосферу через випромінювання зірки.

Водночас такі планети зустрічаються дуже рідко. Вони обертаються тільки навколо 0,5% зірок, схожих на Сонце. Ці планети мають дуже високу температуру і розплавлену поверхню.

Як показує дослідження, приблизно від 3% до 30% зірок, схожих на Сонце, поглинули кам'янисті планети з масою від 1 до 10 мас Землі. Отже, вони наповнили ці зірки великою кількістю металів.

Автори дослідження запропонували три основні сценарії, які показують, як зірки можуть поглинати кам'янисті планети з дуже коротким орбітальним періодом.

Як показує дослідження, приблизно від 3% до 30% зірок, схожих на Сонце, поглинули кам'янисті планети з масою від 1 до 10 мас Землі Фото: Universe Today

Перший сценарій називається міграція з високим ексцентриситетом. У цьому сценарії планета опиняється дуже близько до своєї зірки і має високий ексцентриситет. Тобто її орбіта має витягнуту форму. Через свою близькість до зірки та її гравітаційне тяжіння планета швидко втрачає свій ексцентриситет і отримує кругову орбіту.

Другий сценарій називається міграція з низьким ексцентриситетом. У цьому сценарії планета переміщається до своєї зірки повільніше. Міграція з низьким ексцентриситетом відбувається в компактних системах із трьома або більше планетами, що допомагає пом'якшити її ексцентриситет.

У третьому сценарії планета-компаньйон планети з коротким орбітальним періодом за допомогою своєї гравітації поміщає останню в орбітальний резонанс. Переміщення планети до зірки закінчується, коли планета виходить із резонансу.

Моделювання показує, що ймовірнішим є другий сценарій розвитку подій, де поглинена зіркою планета є частиною компактної багатопланетної системи. Дослідження показує, що такі планети поглинаються зірками протягом 100 млн — 1 млрд років після їхнього утворення.

Водночас астрономи кажуть, що ознаки забруднення зірок металами можуть із часом зникнути. Це означає, що може бути так, що понад 30% зірок, схожих на Сонце, поглинули кам'янисті планети. Також результати моделювання показують, що біля зірок може утворитися тільки одна планета з дуже коротким орбітальним періодом, а отже, тільки одна планета може бути поглинена зіркою.

Як уже писав Фокус, у Пентагоні не можуть пояснити "дуже аномальні об'єкти". Глава управління Міністерства оборони США, яке займається вивченням НЛО, заявив, що багато випадків спостереження невідомих об'єктів поки що складно пояснити.

Також Фокус писав про те, що незвичайний вибух стався 12,8 тис. років тому, який засипав платиною північну півкулю Землі. Вчені знаходять все більше доказів того, що в пізньому дріасі стався вибух, який майже повернув на планеті льодовиковий період.