Засипав платиною північну півкулю Землі: незвичайний вибух стався 12,8 тис. років тому

Учені знаходять дедалі більше доказів того, що в пізньому дріасі стався вибух, який майже повернув на планету льодовиковий період.

Нове дослідження підтверджує гіпотезу про те, що вибух комети в пізньому дріасі став причиною різких кліматичних змін і вимирання видів, яке сталося 12 800 років тому, пише SciTechDaily.

За словами вчених, вони знаходять дедалі більше доказів того, що фрагментована комета увійшла в атмосферу нашої планети 12 800 років тому. Унаслідок такої події стався різкий кліматичний зсув, який обернув потепління на планеті на майже льодовиковий період.

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Професор з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Джеймс Кеннетт зі своєю командою виявив матеріали, які вважаються непрямими свідченнями космічного повітряного вибуху. Ці матеріали, включно з платиною і мікросферулами, були виявлені в Нью-Джерсі, Меріленді та Південній Кароліні.

Ударні зерна кварцу з тріщинами, заповненими розплавленим склом Фото: UC Santa Barbara

Наявність таких матеріалів з ударним зламом вказує на екстремальний тиск і температуру, які були спричинені вибухом.

"Ми побачили, що тиск і температура не відповідали великим кратероутворювальним ударам, але підходили під так звані "приземні" повітряні вибухи, які не залишають кратерів", — каже автор дослідження.

Атмосфера Землі щодня бомбардується тоннами небесного сміття у вигляді крихітних частинок пилу. На іншому кінці цієї шкали знаходяться катастрофічні зіткнення, як-от астероїд Чикшулуб, що вбив динозаврів 65 млн років тому. Ударний кратер від цього астероїда, який має ширину в 150 км, можна знайти на півострові Юкатан у Мексиці.

Посередині шкали знаходяться космічні удари, які не залишають кратерів на поверхні Землі, але залишаються такими ж руйнівними. Приміром, ударна хвиля від Тунгуської події повалила 2150 кв. км лісу, після того як астероїд діаметром 40 м вибухнув в атмосфері майже за 10 км над сибірською тайгою.

Комета ж, яка змінила клімат у пізньому дріасі, мала ширину приблизно 100 км, що набагато більше, ніж Тунгуський метеорит. Різниця полягає в тому, що комета в пізньому дріасі розвалилася на тисячі уламків. Шар опадів від цієї комети простягається через більшу частину північної півкулі, але його також можна знайти на південь від екватора.

У цьому шарі знаходяться незвично високі рівні рідкісних матеріалів, як-от іридій, платина, розплавлене скло, наноалмази та магнітні мікросферули.

Нагадаємо, вчені розповіли, звідки прилетів убивця динозаврів. Учені з'ясували точне місце, звідки прилетів астероїд, що впав на Землю 66 млн років тому.