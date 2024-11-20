Засыпал платиной северное полушарие Земли: необычный взрыв произошел 12,8 тыс. лет назад

Ученые находят все больше доказательств того, что в позднем дриасе произошел взрыв, который почти вернул на планете ледниковый период.

Новое исследование подтверждает гипотезу о том, что взрыв кометы в позднем дриасе стал причиной резких климатических изменений и вымирания видов, которое произошло 12 800 лет назад, пишет SciTechDaily.

По словам ученых, они находятся все больше доказательств того, что фрагментированная комета вошла в атмосферу нашей планеты 12 800 лет назад. В результате такого события произошел резкий климатический сдвиг, который обратил потепление на планете в почти ледниковый период.

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Профессор из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джеймс Кеннетт со своей командой обнаружил материалы, которые считаются косвенными свидетельствами космического воздушного взрыва. Эти материалы, включая платину и микросферулы, были обнаружены в Нью-Джерси, Мэриленде и Южной Каролине.

Ударные зерна кварца с трещинами, заполненными расплавленным стеклом Фото: UC Santa Barbara

Наличие таких материалов с ударным изломом указывает на экстремальное давление и температуру, которые были вызваны взрывом.

"Мы увидели, что давление и температура не соответствовали крупным кратерообразующим ударам, но подходили под так называемые "приземные" воздушные взрывы, которые не оставляют кратеров", — говорит автор исследования.

Атмосфера Земли ежедневно бомбардируется тоннами небесного мусора в виде крошечных частиц пыли. На другом конце этой шкалы находятся катастрофические столкновения, такие как астероид Чикшулуб, убивший динозавров 65 млн лет назад. Ударные кратер от этого астероида, который имеет ширину в 150 км, можно найти на полуострове Юкатан в Мексике.

Посередине шкалы находятся космические удары, которые не оставляют кратеров на поверхности Земли, но остаются такими же разрушительными. К примеру, ударная волна от Тунгусского события повалила 2150 кв км леса, после того как астероид диаметром 40 м взорвался в атмосфере почти в 10 км над сибирской тайгой.

Комета же, которая изменила климат в позднем дриасе, имела ширину около 100 км, что намного больше, чем Тунгусский метеорит. Различие заключается в том, что комета в позднем дриасе развалилась на тысячи обломков. Слой осадков от этой кометы простирается через большую часть северного полушария, но его также можно найти к югу от экватора.

В этом слое находятся необычно высокие уровни редких материалов, таких как иридий, платина, расплавленное стекло, наноалмазы и магнитные микросферулы.

Напомним, ученые рассказали, откуда прилетел убийца динозавров. Ученые выяснили точное место, откуда прилетел астероид, упавший на Землю 66 млн лет назад.