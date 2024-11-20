У Пентагоні не можуть пояснити "дуже аномальні об'єкти": це не птахи, безпілотники чи кулі (відео)

Глава управління Міністерства оборони США, яке займається вивченням НЛО, заявив, що багато випадків спостереження невідомих об'єктів поки складно пояснити.

У вівторок, 19 листопада, перед Сенатом (верхньою палатою Конгресу США) виступив глава Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах (AARO) Джон Кослоскі. Це управління Міністерство оборони США створило в липні 2022 року, щоб розслідувати випадки спостереження НЛО або як їх тепер називають непізнаних аномальних явищ. Цей термін охоплює непізнані об'єкти або події в небі, у воді, в космосі та ті, що спостерігаються між цими середовищами. Кослоскі представив Сенату нові результати розслідування випадків появи НЛО з 1 травня 2023 року до 1 червня 2024 року, а також випадків, які не були включені в минулі звіти, пише Space.

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Під час слухань у Сенаті Кослоскі заявив, що на сьогодні AARO не виявило жодних доказів наявності позаземних істот або інопланетних технологій. Більшість випадків спостереження НЛО легко пояснити.

Це різко контрастує зі свідченнями, представленими в Палаті представників США минулого тижня, в яких відставний контрадмірал ВМС США і колишній співробітник контррозвідки США повідомили законодавцям, що американський уряд є частиною багаторічного приховування того факту, що "ми не самотні в космосі".

У новому звіті AARO було представлено результати розслідування 485 випадків спостереження НЛО в різних регіонах світу за період із 1 травня 2023 року по 1 червня 2024 року, а також більш ранні періоди. У результаті 118 випадків вже отримали пояснення, а 174 випадки незабаром також будуть підтверджені, як такі, що не мають стосунку до інопланетних технологій.

У новому звіті AARO було представлено результати розслідування 485 випадків спостереження НЛО в різних регіонах світу за період із 1 травня 2023 року до 1 червня 2024 року Фото: space.com

За словами Кослоскі, більшість помічених аномальних об'єктів є птахами, повітряними кулями і безпілотниками. Але є багато аномальних об'єктів, які поки що складно пояснити, і вони потребують ретельнішого розслідування. Тобто ці об'єкти є "дуже аномальними".

Але поки що немає доказів того, що інопланетяни відвідували Землю. Розслідування дуже аномальних явищ є проблемою, адже у Пентагону недостатньо даних, щоб правильно їх ідентифікувати, сказав Кослоскі.

Поки що немає доказів того, що інопланетяни відвідували Землю. Принаймні, згідно зі звітом, немає переконливих доказів цього Фото: space.com

Глава AARO показав кілька відеороликів, на яких, як повідомлялося, були зафіксовані НЛО, але всі вони отримали пояснення і не пов'язані з потенційними інопланетними технологіями.

Водночас, за словами Кослоскі, спеціальне управління Пентагону й надалі вивчатиме випадки появи НЛО, щоб з'ясувати, що з себе представляють явища або об'єкти, які поки що не можна пояснити.

Фокус уже писав про те, що згідно із заявою колишнього глави AARO, у США є спеціальна секретна програма, призначена для пошуків уламків космічних кораблів інопланетян, що впали на Землю.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше отримали зображення частинки світла. Вченим вдалося вперше отримати уявлення про форму окремого фотона завдяки новій комп'ютерній моделі.