В Пентагоне не могут объяснить "очень аномальные объекты": это не птицы, беспилотники или шары (видео)

Глава управления Министерства обороны США, которое занимается изучением НЛО, заявил, что многие случаи наблюдения неизвестных объектов пока сложно объяснить.

Во вторник, 19 ноября, перед Сенатом (верхней палатой Конгресса США) выступил глава Управления по анализу аномалий во всех средах (AARO) Джон Кослоски. Это управление Министерство обороны США создало в июле 2022 года, чтобы расследовать случаи наблюдения НЛО или как их теперь называют непознанных аномальных явлений. Этот термин охватывает неопознанные объекты или события в небе, в воде, в космосе и те, что наблюдаются между этими средами. Кослоски представил Сенату новые результаты расследования случаев появления НЛО с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года, а также случаев, которые не были включены в прошлые отчеты, пишет Space.

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Во время слушаний в Сенате Кослоски заявил, что на сегодняшний день AARO не обнаружило никаких доказательств наличия внеземных существ или инопланетных технологий. Большинство случаев наблюдения НЛО легко объяснить.

Это резко контрастирует с показаниями, представленными в Палате представителей США на прошлой неделе, в которых отставной контр-адмирал ВМС США и бывший сотрудник контрразведки США сообщили законодателям, что американское правительство является частью многолетнего сокрытия того факта, что "мы не одиноки в космосе".

В новом отчете AARO были представлены результаты расследования 485 случаев наблюдения НЛО в разных регионах мира за период с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года, а также более ранние периоды. В результате 118 случаев уже получили объяснение, а 174 случая вскоре также будут подтверждены, как не имеющие отношение к инопланетным технологиям.

В новом отчете AARO были представлены результаты расследования 485 случаев наблюдения НЛО в разных регионах мира за период с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года Фото: space.com

По словам Кослоски большинство замеченных аномальных объектов являются птицами, воздушными шарами и беспилотниками. Но есть много аномальных объектов, которые пока сложно объяснить, и они требуют более тщательного расследования. То есть эти объекты являются "очень аномальными".

Но пока что нет доказательств того, что инопланетяне посещали Землю. По крайней мере, согласно отчету, нет убедительных доказательств этого. Расследование очень аномальных явлений является проблемой, ведь у Пентагона недостаточно данных, чтобы верно идентифицировать те или иные аномальные явления, сказал Кослоски.

Пока что нет доказательств того, что инопланетяне посещали Землю. По крайней мере, согласно отчету, нет убедительных доказательств этого Фото: space.com

Глава AARO показал несколько видеороликов, на которых как сообщалось, были запечатлены НЛО, но все они получили объяснение и не связаны с потенциальными инопланетными технологиями.

В то же время, по словам Кослоски, специальное управление Пентагона продолжит дальше изучать случаи появления НЛО, чтобы выяснить, что из себя представляют явления или объекты, которые пока нельзя объяснить.

Фокус уже писал о том, что согласно заявлению бывшего главы AARO, в США существует специальная секретная программа, предназначенная для поисков обломков, упавших на Землю космических кораблей инопланетян.

Также Фокус писал о том, что физики впервые получили изображение частицы света. Ученым удалось впервые получить представление о форме отдельного фотона благодаря новой компьютерной модели.